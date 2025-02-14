275.6 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» العام الماضي

سجلت شركة الاتحاد العقارية أرباحاً قدرها 275.6 مليون درهم (6.4 فلوس/ للسهم) بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح قدرها 837.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023 بتراجع 67%.

وبلغت إيرادات الشركة في العام 2024 نحو 528.7 مليون درهم، مقارنة مع 508 ملايين درهم، كما بلغت أرباح تقييم الاستثمارات 116.3 مليون درهم، مما أدى إلى أرباح قبل خصم الضرائب بقيمة 304.1 ملايين درهم.

وأعلنت «الاتحاد العقارية» عن أرباح تشغيلية بقيمة 161.8 مليون درهم بنمو 59%، ودخلاً شاملاً بقيمة 395 مليون درهم.

كما سجلت إيرادات الشركة من عقود العملاء ارتفاعاً بلغ 528.7 مليون درهم مقارنة بـ 508 ملايين درهم في عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي والنمو الاستراتيجي للشركة والشركات التابعة لها.

مبيعات الأراضي

وحققت الشركة 1.3 مليار درهم من مبيعات الأراضي، ما مك نها من تحقيق انخفاض كبير في الديون.

كما تجاوزت أصولها المتداولة التزاماتها المتداولة بنحو 566 مليون درهم لأول مرة منذ سنوات عديدة، مما عزز سيولتها وقدرتها على إطلاق مشاريع جديدة تمهيدًا لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة.

وتعتزم الاتحاد العقارية مواصلة التزامها بالنمو والابتكار في عام 2025، مسترشدة برؤيتها الاستراتيجية الطموحة، إذ تخطط لإطلاق مشروعين جديدين ضمن استراتيجيتها التطويرية التي تبلغ قيمتها 6 مليارات درهم.

وستتبنى هذه المشاريع التصاميم المستدامة والحلول المبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة والمساحات مُتعددة الاستخدامات.

ومن المنتظر أن يسهم ذلك في تعزيز قيمة السوق العقاري في دولة الإمارات المتوقع نموه بمعدل سنوي قدره 2.25% بين عامي 2024 و 2029، ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 759 مليار دولار مع نهاية الفترة المتوقعة.

مرونة ومتانة

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية ش.م.ع: «يعكس الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2024 مرونة ومتانة سوق العقارات في دبي، ويجسد حرصنا المتواصل على تحسين الكفاءة التشغيلية.

وتتضمن أبرز إنجازاتنا تحقيق تحسّن كبير في السيولة، ونمو في الأرباح التشغيلية، وتسجيل الشركات التابعة لأداء متميز، وإطلاق مشاريع جديدة طموحة، تماشيًا مع جهودنا الحثيثة لتقديم أقصى قيمة ممكنة لأصحاب المصلحة.

ومع دخولنا العام 2025، نسعى إلى مواصلة تركيزنا على تعزيز نمو المجتمع وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوق العقارات بدبي.

كما وأننا نستعد لإطلاق مشروعين جديدين قريباً بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات درهم ضمن أهدافنا التوسعية الطموحة.

ونسعى، في الاتحاد العقارية، للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لـ«استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033» الرامية إلى تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع وترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة عالمياً.