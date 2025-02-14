واحة دبي للسيليكون تحتضن «محرم وشركاه»

أطلقت مجموعة محرم وشركاه (M&P) أعمالها في واحة دبي للسيليكون ضمن خططها الرامية إلى التوسع لترسيخ وجودها الإقليمي.

وتم تعيين محمد العقرباوي شريكاً إدارياً لها لمنطقة الخليج، والمشرق، وتركيا، وباكستان.

وقال مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة محرم وشركاه (M&P): «اخترنا دبي لتكون مقراً رئيساً في منطقة الخليج، نظراً لمقوماتها الفريدة وبيئتها الاستثمارية التنافسية والتشريعات المواكبة للعصر.

ومن أجل مواكبة هذا التوسع والتعامل مع هذه الأسواق الدينامكية وخدمة عملائنا، يتولى محمد العقرباوي منصب شريك إداري لمنطقة الخليج، والمشرق، وتركيا، وباكستان».

ويعكس افتتاح المكتب التزام الشركة بتقديم استشارات استراتيجية وخدمات اتصالات استثنائية في منطقة تتسم بتحولات كبيرة، إضافة لتزايد الترابط والعلاقات بين دول هذه المنطقة، حيث تستهدف هذه الخطوة زيادة قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل، كما تعكس خطط المجموعة لافتتاح مجموعة من المكاتب الإقليمية في المستقبل القريب.

وقالت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «سيضم مركزنا الإقليمي الجديد في دبي فريقاً متخصصاً من الخبراء الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات».