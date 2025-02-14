«دبي الصناعية» تدعم الشركات المبتكرة خلال مشاركتها في «جلفود 2025»

أعلنت مدينة دبي الصناعية عن مشاركتها من جديد في معرض جلفود 2025، الحدث الأكبر في العالم لقطاع الأغذية والمشروبات، الذي يُقام من 17 إلى 21 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي وستلقي مدينة دبي الصناعية، وهي من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، الضوء على إسهام مجتمعها الصناعي الملحوظ على مدى العقدين الماضيين في الارتقاء بقطاع الأغذية والمشروبات العالمي انطلاقاً من دبي، الوجهة التجارية العالمية الرائدة.

وتضمّ مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، بما في ذلك نخبة من أبرز شركات القطاع على غرار «باتشي» و«تمور البركة».

ويوفر مجتمعها الرائد مجموعة متكاملة من الحلول عالية الجودة التي تلبي احتياجات الشركات مثل الأراضي ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية، فضلاً عن بيئة صناعية محفزة على التعاون والابتكار ضمن تركز على ستة قطاعات حيوية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى الدور المحوري الذي تلعبه دبي في رسم معالم مستقبل قطاع الأغذية العالمي، وذلك بفضل نهجها القائم على دعم الابتكار والتقدّم الصناعي.

وقال: «لطالما كانت مدينة دبي الصناعية منذ أكثر من 20 عاماً من أبرز الجهات التي ساهمت في وضع الركائز الأساسية لقطاع الأغذية والمشروبات في دبي.

وتعكس مشاركتنا في النسخة الثلاثين من معرض «جلفود» التزامنا الراسخ بمواصلة تمكين الشركات من الابتكار والتوسّع والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

نحرص في مدينة دبي الصناعية على توفير بيئة صناعية متكاملة تمكِّن شركات الأغذية من تحقيق النمو والنجاح وبلوغ طموحاتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي الرائدة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات العالمي».