234.1 مليون درهم أرباح سيراميك رأس الخيمة

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، حيث تراجعت الأرباح بعد الضرائب 27% إلى 234.1 مليون درهم مقابل 320.9 مليوناً في العام السابق عليه، وانخفض صافي الربح قبل الضريبة 19.9% إلى 276.6 مليون درهم مقابل 345.5 مليون درهم، ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي في بنجلاديش، وأزمة البحر الأحمر التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه خطط التحول المستمرة لأعمال كلودي في أوروبا، وانخفاض الدخل الآخر 34.4 مليون درهم على أساس سنوي.

وبلغ صافي الدين 1.39 مليار درهم، متراجعاً 1.8% على أساس سنوي.

وخلال الربع الرابع من 2024 ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 163 نقطة أساس سنوياً إلى 37.2%، بينما ارتفع في السنة المالية 2024 بمقدار 143 نقطة أساس سنوياً إلى 39.3%.