64 % نمو أرباح «طلبات» إلى 346 مليون دولار والتوزيعات 110 ملايين

أعلنت طلبات القابضة بي إل سي، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت الشركة 23% نمواً ملحوظاً في إجمالي قيمة البضائع المباعة للعام الكامل مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 مليارات دولار، ما يتماشى مع التوجيهات المالية للشركة.

وارتفعت الإيرادات 32%، إلى 3 مليارات دولار وحققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 55%، لتقترب من نصف مليار دولار، أو ما يعادل 6.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، متفوقة بذلك على التوجيهات المالية.

وسجل صافي الربح زيادة 64% إلى 346 مليون دولار ( 1.27 مليار درهم) أو ما يعادل 4.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، وارتفع صافي الربح على أساس معدل، بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل، 53% إلى 393 مليون دولار، أو ما يعادل 5.3% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة.

وارتكز الأداء القوي لشركة «طلبات» على نمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة وارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن والعراق).

وارتفع العدد الشهري للعملاء النشطين الذين قدمت لهم «طلبات» خدماتها 25% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع متوسط عدد الطلبات لكل عميل نشط بنسبة 8% على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات الإدارة 3 مليارات دولار، بارتفاع 32% على أساس سنوي، متجاوزة الحد الأعلى من التوجيهات، مما يعكس نسبة تحويل القيمة الإجمالية للبضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40% مقارنة بـ 37% في العام السابق.

وتستعد الشركة لدفع توزيعات أرباح بقيمة 110 ملايين دولار، ما يعكس تعديلاً تصاعدياً عن الحد الأدنى لتوزيع الأرباح المعلن عنه سابقاً والبالغ 100 مليون دولار، وذلك بعد الأداء القوي للشركة في الربع الرابع من عام 2024 وبما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح.

ويظل مبلغ الأرباح النهائي خاضعاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المقبل، المقرر عقده في أبريل 2025.