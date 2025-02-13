4.77 مليارات درهم أرباح "أدنوك للحفر" 2024

أعلنت شركة أدنوك للحفر، عن تسجيلها لنتائج مالية قياسية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 وارتفعت إيرادات العام 32 % إلى 14.70 مليار درهم على أساس سنوي، وزادت أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 36 % إلى 7.41 مليارات درهم على أساس سنوي، بهامش 50% وارتفع صافي الربح 26 % إلى 4.77 مليارات درهم على أساس سنوي، بهامش 32%.

حلول مستدامة

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: " يعكس أداؤنا المالي القياسي للعام 2024 التزامنا الراسخ بتعزيز النمو في كافة قطاعات الشركة وزيادة العائدات لمساهمينا، ويؤكد استمرارنا في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة لعملائنا على المستويين المحلي والعالمي. كما أن نتائجنا المتميزة، التي شهدت مضاعفة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدارج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ترسخ مكانة أدنوك للحفر كأسرع شركة خدمات طاقة نموًا في العالم".

وأضاف: " كما نواصل، ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية النمو المستقبلية، توسيع أسطولنا، ورفع قدراتنا في أدنوك للحفر وعبر مشروعينا المشتركين إينيرسول و تيرنويل ، للاستمرار في دعم مستقبل قطاع صناعة الطاقة والمساهمة في وضع معايير جديدة لها من خلال الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار والالتزام بمعايير الاستدامة. وبينما نواصل إطلاق العنان لموارد الطاقة ذات المستويات العالمية في الدولة، أود أن أُثمن جهود موظفينا وتفانيهم والتزام عملاؤنا ومشاركتهم الفعالة فجهودهم هي الدافع لتسريع النمو وتحقيق التميز . "

توزيعات الأرباح

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.45 مليار درهم للعام 2024 بواقع ( 9.05 فلس للسهم)، على أن تُجاز التوصية بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. ويمثل إجمالي توزيعات الأرباح للعام 2024 والبالغة 2.90 مليار درهم (حوالي 18.1 فلس للسهم) زيادة 10 % على أساس سنوي مقارنة بعام 2023 .

ويتوقع أن يتم توزيع أرباح عام 2024 النهائية في النصف الأول من أبريل 2025 . وبناءً على الزيادة السنوية بنسبة 10 % التي أقرتها سياسة التوزيع، سترتفع قيمة التوزيعات للعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم إماراتي على الأقل.

وحققت الشركة نمواً في إيرادات الربع الرابع للعام 2024 بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 4.37 مليارات درهم ، وجاء النمو مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الشركة ونمو الأسطولين البري والبحري وتوسع خدمات حقول النفط. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 2.190 مليار درهم ، وبلغ صافي الربح 1.50 مليار درهم ، بمعدل نمو أقرب إلى معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء التأثير الإيجابي لمرة واحدة على الاستهلاك والإطفاء من الربع الرابع من 2023 .

توسيع الأسطول

وضمن جهودها لتوسيع حجم أسطولها، رفعت الشركة عدد الحفارات ليصل إلى 142 حفارة مملوكة بنهاية الربع الرابع للعام 2024، بعد أن قامت بتشغيل 23 حفارة خلال 2024، بما في ذلك حفارتين بحريتين يتوقع انضمامها في النصف الأول من العام 2025.