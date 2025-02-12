«أوبن إيه آي» ترفض عرض استحواذ من ماسك

ذكر موقع ذا إنفورميشن الإلكتروني الإخباري أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي أبلغ الموظفين في رسالة بأن مجلس إدارة الشركة يعتزم إعلان عدم اهتمامه على الإطلاق بعرض مفترض من إيلون ماسك.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأنّ مجموعة مستثمرين بقيادة إيلون ماسك تعتزم شراء المنظمة غير الربحية المالكة لشركة «أوبن إيه آي»، في خطوة تؤشّر إلى أنّ رئيس شركة تسلا والحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب لم يقل كلمته الأخيرة في النزاع الدائر بينه وبين مبتكر «تشات جي بي تي».

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد عرض الكونسورتيوم على مجلس إدارة المنظمة الاثنين مبلغ 97.4 مليار دولار للاستحواذ عليها. وهذا العرض غير المرغوب به يأتي في الوقت الذي يحاول فيه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، جمع أموال وتحويل شركته الناشئة إلى شركة ربحية.

وسارع ألتمان إلى رفض العرض، وكتب على منصة «إكس» المملوكة لماسك «كلا، شكراً، لكنّنا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليارات دولار إذا أردتَ».

وكان ماسك اشترى منصة تويتر بـ44 مليار دولار وغيّر اسمها إلى إكس. وردّ ماسك، على ألتمان بكلمة واحدة وكتب على إكس «محتال».