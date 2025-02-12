كاسبرسكي تدعو للانتباه للعلامات التحذيرية في العلاقات الرقمية

سلط خبراء الخصوصية في «كاسبرسكي» الضوء على الفارق الدقيق بين الاهتمام والسيطرة في العلاقات الرقمية. تُظهر أبحاث «كاسبرسكي» أن ما يقرب من نصف المشاركين (47%) يعبرون عن مخاوفهم من انتهاك شركائهم لخصوصيتهم الرقمية.

ومن خلال التأكيد على الأفراد على ضرورة الانتباه إلى العلامات التحذيرية، ووضع حدود صحية في العالم الرقمي، وتعزيز الثقة دون التعدي على الخصوصية، يمكن مساعدة الأزواج على بناء علاقات قائمة على الاحترام والأمان والحرية الرقمية الحقيقية.

في العلاقات العصرية، قد يكون الخط الفاصل بين الاهتمام والسيطرة في الفضاءات الرقمية دقيقاً. فغالباً ما يُساء تفسير المطاردة، وبشكل خاص المطاردة الإلكترونية، على أنها تعبير عن اهتمام محتدم أو قلق.

لكن هذا الفهم الخاطئ يتجاهل حقيقة أن السلوكيات الرقمية — مثل مراقبة الرسائل، وتتبع المواقع، أو الوصول إلى الحسابات — يمكن أن تتحول إلى وسائل للسيطرة، بل وتكون ضارة.

وبحسب نتائج «كاسبرسكي»، تعرّض 23% من الأشخاص للمطاردة الإلكترونية من طرف شخص كان مقرب منهم مؤخراً، مما يبرز كيف يمكن للأدوات الرقمية أن تجعل بسهولة الحدود بين الاهتمام والسيطرة ضبابية. وفي علاقة مبنية على الثقة، تُقدّر الخصوصية الرقمية، ويجب أن يكون قرار مشاركة كلمات المرور طوعياً بالكامل.