سواروفسكي تضيء أفق مدينة دبي مع عرض مبهر على برج خليفة

في إطار تعاونها الأخير مع المغنية المشهورة أريانا غراندي، احتفلت دار سواروفسكي بإطلاق المجموعة في المنطقة، حيث استحوذت على أحد معالم دبي الأيقونية لتخليد هذه اللحظة التاريخية. ففي 4 فبراير 2025، لمع بريق سواروفسكي في أفق مدينة دبي المتلألئ مع عرض آسر على برج خليفة.

وفي هذه المناسبة المميّزة، أقيمت حفلة من وحي سحر هولييود القديمة في المطعم البيروفي الياباني، نازكا، الكائن على سطح فندق العنوان دبي مول في وسط مدينة دبي، وسط إطلالات تحبس الأنفاس على أفق المدينة المهيب. أمّا المحطّة الأبرز في الأمسية والتي أبهرت جميع الحاضرين، فكانت لحظة الكشف عن المجموعة المنتظرة في عرض أسطوري بتقنية الإسقاط على برج خليفة. وداخل الموقع، دُعيَ الضيوف لاكتشاف المجموعة الفاتنة، حيث تحوّلت أحجار الكريستال الشفافة، ولآلئ الكريستال الناعمة والرموز الموسيقية إلى تصاميم تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والطابع المعاصر.

وقد حضرت الفعالية كوكبة من المشاهير، والمؤثرين في المنطقة، بالإضافة إلى أصدقاء العلامة، نذكر منهم نادين نجيم، وجويل ماردينيان، وإيلا قدورة، وماريتا، وجيسيكا قهواتي، وناتالي فنج، وزين، وكارن وازن، وابراهيم الصمدي وغيرهم.

وفي هذا السياق، صرّح نصر سليمان، المدير العام لعلامة سواروفسكي في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: "تشعّ أريانا بكاريزما ساحرة وطاقة مفعمة بالحياة، بحيث تتألّق بتناغم آسر مع رؤية سواروفسكي الرامية إلى نشر أجواء من الفرح والإبداع في كل مكان. كما أنّ نجوميّتها كفنّانة تنعكس في كلمات الأغاني التي تؤلّفها وأدائها الفني المذهل وأسلوبها الشخصي المتميّز، وبالتالي تكمّل جوهر مجموعتنا الأخيرة التي تحتفي بروح التفرّد والتعبير عن الذات. ونحن متحمّسون جداً للانطلاق في هذه الرحلة الإبداعية الملهمة مع أريانا، بصفتها سفيرةً لعلامتنا".

أصبحت مجموعة Ariana Grande × Swarovski محدودة الإصدار متوفرةً في متاجر مؤقتة تقدّم تجارب تفاعلية مميّزة حول العالم، بما فيها هارودز في لندن، وغاليري لافاييت في باريس ومول الإمارات في دبي.