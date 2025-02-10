«الاتحاد الدولية للاستثمار» تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 450 مليون دولار

أعلنت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار عن نجاحها في الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 450 مليون دولار، مما يعزز سيولتها المالية بشكل كبير. وتأتي هذه الخطوة بترتيب مشترك من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، حيث تولوا مهام التنظيم وإدارة الاكتتاب والتنسيق المستدام المشترك، وبالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، اللذين شاركا في مهام التنظيم.

وجرى هيكلة التسهيلات على مستوى الشركة القابضة على أساس المساواة مع شهادات الصكوك القائمة، مع مراعاة الشروط والأحكام المماثلة. وتبلغ مدة التسهيلات خمس سنوات (3+1+1)، حيث يتم الالتزام بها لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد مرتين لمدة سنة إضافية لكل مرة، وفقاً لتقدير البنوك المشاركة، كما تتضمن التسهيلات ميزة الأكورديون، التي تسمح بزيادة حجمها.

وتنقسم التسهيلات الائتمانية المتجددة إلى شريحتين هما: تخصيص مبلغ قدره 225 مليون دولار للأغراض العامة للشركة بهدف استبدال التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة حالياً والبالغة 105 مليون دولار والتي لم يتم استخدامها حتى تاريخ إتمام الصفقة. أما الشريحة الثانية فيتم بموجبها تخصيص مبلغ 225 مليون دولار لاستبدال التسهيلات الحالية لرأس المال العامل، والتي تبلغ مدتها 90 يوماً، والمقدمة للشركات التابعة على أساس غير مقيد.

ويشكل هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي خطوة بالغة الأهمية في مسيرة شركة الاتحاد، حيث يساهم في تعزيز بنيتها الرأسمالية ويدعم مساراتها نحو النمو المستقبلي. ويحسن هذا التسهيل السيولة المالية ويخفض التكاليف وينسجم مع التزام الشركة بالاستدامة من خلال دمج الأهداف البيئية والاجتماعية في خططها التمويلية.

وقال زاهي أبو حمزة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة: يسرنا عقد هذه الصفقة التي توفر المرونة بكلفة مناسبة لدعم احتياجاتنا المالية المستقبلية وجهودنا في تعزيز تصنيفنا الائتماني. ويعكس هذا الإنجاز قوة وضعنا المالي، ونود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع البنوك المشاركة في هذه الصفقة على ثقتهم بنا.