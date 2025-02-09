«ميتا» تضيف 300 مليار إلى قيمتها السوقية

تحقق شركة «ميتا» - الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستغرام وواتساب- أداء جيداً في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على قيمتها السوقية، التي ارتفعت بنحو 300 مليار دولار منذ بداية عام 2025. وكسر سهم «ميتا» رقمه القياسي السابق في عدد الارتفاعات اليومية المتتالية الجمعة، عندما ارتفع بنسبة 0.36 % إلى 714.52 دولاراً للسهم، وبهذا ارتفع السهم لليوم الرابع عشر على التوالي. وكان الرقم القياسي السابق لسهم الشركة هو 11 يوماً على التوالي، والذي سجله في 2015، وخلال هذا الوقت ارتفع السهم بنسبة 16.5 في المئة، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 718.90 دولاراً.

ومنذ إعلان «ميتا» عن إيقاف برنامج التحقق من المعلومات في أوائل يناير 2025 أضافت الشركة نحو 300 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، لتبلغ الآن أكثر من 1.8 تريليون دولار، لتحافظ الشركة على مكانتها بين أكبر 10 شركات قيمة سوقية في العالم.