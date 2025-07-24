«شراع» يطلق النسخة الجديدة من استوديو الشارقة للشركات الناشئة



دعا مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الشركات الناشئة العاملة في الإمارات، والتي أظهرت جاهزية للتوسّع إلى التسجيل في الدورة الجديدة من برنامج «استوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3)»، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم، من خلال باقة متكاملة من المزايا والخدمات تشمل استشارات يقدمها خبراء مختصون في عدد من المجالات المتعلقة بريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل، إلى جانب توفير أدوات برمجية تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم.



ويستقبل «شراع» طلبات المشاركة حتى 7 سبتمبر 2025، مقدماً للعشرين منتسباً الذين سيتم اختيارهم رحلة مدتها أربعة أشهر مصممة لتزويدهم بالخبرات العملية، والإرشاد المتخصص، وفرص الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء.

كما يوفر البرنامج بيئة متكاملة لمساعدتهم على تطوير استراتيجيات ونماذج أعمال فعالة، وتجهيز شركاتهم للانطلاق نحو النمو السريع والتوسع في الأسواق.