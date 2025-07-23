منصة «باي كارغو» الموثوقة للدفع اللوجستي تطلق عملياتها في الإمارات

أطلقت منصة «باي كارغو» الموثوقة للدفع اللوجستي عملياتها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» أول ناقلة في المنطقة تعتمد حلول «باي كارغو» التي تتيح للعملاء التمتع بخدمات دفع رقمي سلسة وفعالة لعمليات الشحن.

ويمثل إطلاق «باي كارغو» في دولة الإمارات نقلة نوعية في قطاع الشحن، الذي لا يزال يعتمد على أنظمة الدفع التقليدية، والتي غالباً ما تكون غير فعالة، بما في ذلك المعاملات النقدية، حيث تمتاز «باي كارغو» بتوفيرها حل دفع إلكترونياً يربط شركات الشحن بوكلاء الشحن والموردين عبر منصة واحدة.

ومن خلال التكامل مع «باي كارغو»، أصبح بإمكان عملاء الإمارات للشحن الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن إجراء دفعات فورية عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، ما يضمن تسليم المزودين للشحنات في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي، ما يؤكد التزام الناقلة بتطبيق حلول رقمية تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بخدمة العملاء.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تمتاز الحقبة الجديدة للخدمات اللوجستية، وخصوصاً للإمارات للشحن الجوي، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والحلول الرقمية، وتضمن هذه الشراكة مع «باي كارغو» أن نكون في طليعة هذا التطور، حيث تتيح لنا توفير معاملات أسرع وأكثر أماناً لعملائنا، وتبسيط عمليات فرقنا الداخلية، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الشحن الجوي على مستوى العالم في الوصول بكفاءة وسلاسة إلى سعة الشحن الجوي المتاحة».

وبدوره قال إدواردو ديل رييغو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «باي كارغو»: «يسرنا إطلاق خدماتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الإمارات للشحن الجوي كأول شريك إقليمي لنا. حيث ستساعد حلولنا في تبسيط عملية دفع رسوم الشحن وتوفير وقت العملاء، من خلال الاستغناء عن أنظمة الدفع اليدوية، والتمتع بخدمات دفع أكثر كفاءة وموثوقية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الإمارات للشحن الجوي لتعزيز ريادتها للحلول الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية».

ويأتي هذا التعاون في أعقاب تحالف استراتيجي أبرم عام 2022 بين «باي كارغو» ومجموعة «سيد» التابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم التي لعبت دوراً محورياً في إدخال «باي كارغو» إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً تجارياً عالمياً رئيسياً، استثمرت وبشكل مكثف في الارتقاء بالبنى التحتية الرقمية متعددة الوسائط، وتسريع التحول الرقمي والتكنولوجي، لتعزيز دورها مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً. وسيساهم إطلاق «باي كارجو» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، في تعزيز كفاءة ومرونة قطاع الخدمات اللوجستية، بدعم من بنية تحتية رقمية عالمية المستوى.