"آركابيتا" تتوسع إقليميًا وتفتتح مكتبًا في أبوظبي

أعلنت "آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد"، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، حصولها على ترخيص من أبوظبي العالمي (ADGM) لممارسة نشاطها في الإمارات وافتتاح مكتب جديد لشركة آركابيتا إنفستمنت مانجمنت ليمتد في أبوظبي.

ويأتي التوسع في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في المنطقة، وتأكيد التزامها بسوق الإمارات كمركز رئيسي للاستثمار في العقارات وأسهم الملكية الخاصة. وقد تم تعيين ستيفان براون، رئيس عمليات المجموعة، مديرًا تنفيذيًا أول للإشراف وتولي إدارة الاستثمارات في المكتب الجديد في الإمارات.

وتمتاز آركابيتا بسجل حافل بالإنجازات في الإمارات، حيث بلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 1.3 مليار دولار ، وهي تعتبر إحدى أكبر الشركات المستثمرة في العقارات الصناعية في الامارات بأصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 500 مليون دولار ، بينما تستثمر حوالي 650 مليون دولار في أسهم شركات خاصة في قطاعات مختلفة.

وتتيح التوسعة لآركابيتا التفاعل المباشر مع عملائها وشركائها والمستثمرين الراغبين في المشاركة من صفقاتها الاستثمارية، وبالتالي تعزيز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية في الإمارات. ويأتي تأسيس مكتب آركابيتا في أبوظبي للاستفادة من مكانة الإمارات المتنامية كمحور مالي عالمي، ومن التنوع المستمر في أنشطتها الاقتصادية ضمن إطار رؤية 2031، التي تركز على تعزيز نمو القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار في القطاع المالي.

إلى جانب ذلك، تمتلك آركابيتا عدة استثمارات ناجحة في قطاعات متنوعة في الإمارات، كان آخرها استثمارها في نيوباي NeoPay ، وهي شركة حلول دفع سريعة النمو، واستحواذها على مجموعة داتافلو، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في التحقق من مصادر الشهادات والمؤهلات. وتبرز هذه الاستثمارات اهتمام آركابيتا بقطاع التكنولوجيا المالية (الفينتك) المتنامي في الإمارات، وتطوير الخدمات التجارية الأساسية، ما يجسّد التزام آركابيتا باستراتيجية استثمار متوازنة في قطاع الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة.

فرص النمو

وقال هشام الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا إن افتتاح المكتب الجديد في أبوظبي "يمثل مرحلةً محورية في مسيرة آركابيتا، حيث تتميز الإمارات بسوقها الاستراتيجي وإمكانياتها الضخمة. إن تواجدنا في الإمارات يعكس التزامنا بالاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي توفرها الدولة، مما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة لعملائنا في سوق ديناميكية تتماشى مع رؤيتنا الاستثمارية. كما أن افتتاح مكتبنا في أبوظبي إلى جانب مكتبنا في الرياض يعكس دورنا كشريك استراتيجي نشط ومباشر في المنطقة".

تنويع الاقتصاد

وأضاف ستيفان براون، المدير التنفيذي الأول في شركة آركابيتا إنفستمنت مانجمنت ليمتد ورئيس العمليات بمجموعة آركابيتا "إن الإمارات تواصل تطورّها كدولة رائدة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن تأسيس مكتب في أبوظبي خاضع للرقابة والإشراف يعزز علاقاتنا مع المستثمرين والشركاء في المنطقة. نحن متحمسون للمساهمة في رؤية التنويع الاقتصادي في الإمارات، وندرك أن تواجدنا في أبوظبي سيلعب دورًا محوريا في اكتشاف وتنفيذ الفرص الاستراتيجية في أحد أكثر الاقتصادات نشاطًا في العالم".

وجهة مفضلة

وقال أرفيند رامامورتي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM) "يسعدنا الترحيب بآركابيتا في أبوظبي العالمي (ADGM) المزدهر. إن وجود آركابيتا يعزز دور أبوظبي العالمي (ADGM) كوجهة مفضلة لشركات الاستثمار العالمية الكبرى التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة. كما أن خبرة آركابيتا في الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار تعزز التزامنا بتطوير بيئة عمل مبتكرة وتعاونية. نحن نتطلع إلى دعم نمو المجموعة واسهاماتها في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي في الإمارات ".

وتمتلك آركابيتا، بسجلها الحافل بالاستثمارات الناجحة ومشاركتها الواسعة في سوق الإمارات، القدرة على المساهمة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي وتطوره. ويعتبر الترخيص الجديد الصادر من أبوظبي العالمي دليل إضافي على مدى التزام آركابيتا بالقيام بدورها الفعّال في تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.