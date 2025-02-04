عطر Valaya Exclusif: قوّة الأناقة

تتجلّى في عطر Valaya Exclusif تركيبة تجمع بين حسيّة اللوز المخمليّة، وخفّة الأزهار البيضاء، وقوّة الأخشاب الراقية. وتكتب Parfums de Marly من خلاله فصلًا جديدًا في تاريخ ماء العطر المُميّز لدى الدار الذي يحظى بنجاح عالمي واسع. يُجسّد هذا العطر مفهوم الفخامة الراقية، بهالة راسخة تُعبّر عن جوهر الأناقة الأنثويّة، وهو مُخصّص للمرأة المعاصرة التي تُقدّر الجمال وتسعى إلى التميّز وتثابر لتحقيقه بثقة. إنّه عطر مُصمّم بإتقان ليبلغ ذروة الكمال.

أثر عطر Valaya

برهافة تُحاكي ملمس القطن الفاخر على البشرة ، يتألق ماء عطر Valaya من خلال الجمع بين رائحة الأزهار، والأخشاب، والمسك. تتألّف تركيبته من الدرجات الطاغية التي تنبض بفورة من المندرين والبرغموت، تليها رائحة النيرولي التي تُمهّد الطريق لباقة غنية من الأزهار البيضاء، لتكتمل أخيراً مع الدرجات الأساسية التي تجمع بين عبير المسك، والأخشاب، والفانيليا.

بعد أقل من عامين على إطلاقه، استطاع عطر Valaya بجاذبيّته المرهفة أن يأسر قلوب المعجبين برائحته حول العالم. ومع تقديم Valaya Exclusif، تكشف الدار عن بُعد جديد للفخامة الفرنسية الأصيلة — عطر أنثوي مُميّز، يترك انطباعاً دائماً وبصمة لا تُمّحى.

تحيّة للأناقة الفرنسيّة

لقد تجرّأ هذا الأسلوب الكلاسيكي الحديث على تنسيق طبقات متعدّدة من المواد الثمينة فوق بعضها البعض وتحقيق التناغم بين الشفافية وانعدامها، ليبلغ توازناً رائعاً بين الرقيّ والحسيّة.

« يُشكّل عطر Valaya Exclusif التعبير المطلق عن الأناقة الحقيقية، والفخامة المتوازنة التي تتجلّى في أدقّ التفاصيل. بفضل نقاوة الأزهار البيضاء، المُعزّزة بلمسات اللوز المُغلّفة والدرجات بتأثير البودرة.

جوهر الرقيّ

يُعيد عطر Valaya Exclusif تعريف الرائحة المنعشة والحسيّة لعطر Valaya بإضافة درجات متوسّطة مُغلّفة. وبفضل مزيج اللوز المخملي، والفانيليا، والأخشاب البيضاء، ينساب هذا الجانب العطريّ المخملي على البشرة ليمنحها هالة حريريّة وقوّة جديدة. أمّا انتشار العطر البارز وأثره الذي يدوم طويلاً، فيُعزّزان حضوره اللافت.

الدرجات الطاغية

اللوز المخمليّ، البرغموت، المندرين

الدرجات المتوسّطة

زهر الليمون، الأزهار البيضاء، الجوانب العطريّة بتأثير البودرة

الدرجات الأساسية

خشب أكيغالاوود Akigalawood™، خشب الصندل، الأمبروكسان، الفانيليا

يأتي عطر Valaya Exclusif في قارورة ناصعة البياض، مُزيّنة بتفاصيل فضية تُحاكي تناغم الشفافية والتطريز الثمين الذي كان شائعاً في أزياء السيدات النبيلات في القرن الثامن عشر.

التميّز يكمن في أدقّ التفاصيل

تعكس كل درجة وتناغم في عطر Valaya Exclusif المهارة الحرفية، والإبداع الفريد، والرؤية المعاصرة لدار Parfums de Marly. وتتألّف تركيبته من مزيج يجمع بين الخلاصات الطبيعية، والجزيئات الخاصّة، والمكوّنات المستخلصة عبر عمليّات إعادة الاستخدام، ممّا يمنحها سمة متفرّدة وقوّة استثنائيّة.

انعكاس أثر امرأة Marly

بإطلالة ناصعة البياض لا تشوبها شائبة، تمضي امرأة بثقة، مُجسّدةً قوّة لا يردعها رادع، تحت وهج الغسق الدافئ الذي يتباين مع بياض الحجر الجيري الباريسي المتألق... يترجم العالم البصري لعطر Valaya Exclusif فعل التوازن في تركيبة عطرية تتأرجح بين الضوء والظل، البساطة والحسيّة، الدقة والطابع المميّز.

عهدت الدار بهذه اللقطات إلى المُصوّرة "ساشا مارو"، التي تمّ اختيارها لبراعتها في التعامل مع الضوء ورؤيتها الدقيقة، المرهفة، والأصيلة للمرأة.

تخرّجت "ساشا" من مدرسة غوبلان في باريس، وهي عاشقة للموضة والصور الشخصيّة. كما أنّها تستمدّ الوحي في أعمالها الفنيّة من الأشخاص الذين تلتقي بهم، لتجسّد روح العصر بقوّة وحساسيّة لا مثيل لهما.

إنّها حكاية تجمع بين التراث والحداثة، وبين الزوايا الحادّة والنعومة — وفي النهاية، تُعبّر عن مفهوم الأناقة العالمية — وقد تمّ التقاط تفاصيلها بعدسة "ساشا مارو" في أجواء باريسية أيقونية.

تواريخ الإطلاق

في البوتيك والمتجر الإلكترونيّ 20 يناير 2025

في المتاجر الأخرى: 3 فبراير 2025