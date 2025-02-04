1.04 مليار درهم أرباح «مجموعة ملتيبلاي» 2024

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، عن نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت تسجيل المجموعة صافي أرباح باستثناء التغييرات في القيمة العادلة بقيمة 1.04 مليار درهم، وتحقيقها أداءً تشغيلياً قوياً، متجاوزة التوقعات مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليار درهم.

وجاء الأداء القوي مدعوماً بتركيز المجموعة الاستراتيجي على بناء الخبرة في القطاعات من خلال عمليات استحواذ ناجحة أتمت بنجاح استكمال 3 عمليات استحواذ عام 2024، إلى جانب تحقيق نمو عضوي عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات.

نمو الإيرادات

وارتفعت إيرادات المجموعة 56% على أساس سنوي، متجاوزة حاجز 2 مليار درهم، ومدفوعة بنمو عضوي مزدوج الرقم عبر جميع القطاعات الرأسية (+10% على أساس سنوي)، والتأثير الكامل خلال العام لشركة «ميديا 247» التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2023، بالإضافة إلى دمج كل من «باك لايت ميديا» و«ذا جرومينج كومباني هولدينج» و«إكسلنس بريمير للاستثمار» في العمليات المالية للمجموعة.

وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي عند 47%، مما يعكس التغير في مزيج الإيرادات داخل قطاع الإعلام، بالإضافة إلى دمج «إكسلنس بريمير للاستثمار» ضمن قطاع التنقل. كما أسهمت عوائد الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى، بما في ذلك دخل الأرباح، بأكثر من مليار درهم في صافي الأرباح.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها برصيد نقدي ونقد مكافئ قدره 2 مليار درهم، وسيولة إضافية بنحو 4 مليارات درهم متاحة للاستثمارات والنمو المستقبلي، في مؤشر واضح على متانة الوضع المالي المستقر للمجموعة ومرونتها المالية الجيدة، واتباعها لاستراتيجية منظمة ومنضبطة في كيفية تخصيص مواردها المالية، مما يساعدها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستثمارية، وتجلى هذا النهج في استثمار نحو مليار درهم في عام 2024 في 3 عمليات استحواذ استراتيجية تتماشى مع خطط النمو الطموحة في قطاعات أعمال المجموعة.

محطة مهمة

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس الإدارة: «شكل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة النمو والتوسع الاستراتيجي لمجموعة ملتيبلاي، حيث واصلنا تسريع وتيرة نمو أعمالنا، وحققنا نمواً مزدوج الرقم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، الأمر الذي عزز من حضورنا الفاعل في المشهد الاستثماري. وبينما نوظف أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم الاستفادة منها. سنواصل في مجموعة ملتيبلاي خلال عام 2025 وما بعده ترسيخ نهجنا الاستثماري القائم على القيمة لتحقيق أفضل العوائد وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأمد لاقتصاد أبوظبي، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة».

الكفاءة التشغيلية

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة: «عزز الأداء القوي لمجموعة ملتيبلاي، مدعوماً بالمؤشرات الرئيسية والاستحواذات الثلاثة التي أنجزت خلال عام 2024، من مكانتنا الرائدة في قطاعات التنقل، والإعلام، والجمال. وحققت المجموعة نمواً 56% في الإيرادات السنوية، متجاوزة حاجز ملياري درهم، وذلك بفضل النمو القوي عبر مختلف القطاعات، مما أدى إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة 15% إلى 1.9 مليار درهم. كما كان 2024 عاماً بارزاً على صعيد تعزيز الكفاءة التشغيلية».

وأضافت: «نجحنا في تحقيق مكاسب تشغيلية بقيمة 50 مليون درهم. وتتسم كذلك ميزانيتنا العمومية اليوم بالقوة والكفاءة المالية، مع أكثر من ملياري درهم في شكل سيولة نقدية وما يعادلها، إلى جانب قدرة استثمارية تصل إلى 4 مليارات درهم لدعم النمو المستقبلي. نؤكد التزامنا بمواصلة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق حضورنا العالمي لترسيخ مكانتنا شركة قادرة على مواكبة تطورات المستقبل وتحقيق النمو والنجاح في بيئته المتغيرة».