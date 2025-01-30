"دبي القابضة لإدارة الأصول" تضيف وجهة جديدة لتجارب التسوق والترفيه بافتتاح "ند الشبا مول" في أبريل 2025

أعلنت "دبي القابضة لإدارة الأصول"، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ التجزئة في دبي والتي تضم 15 وجهة للتجزئة والترفيه، و10 مراكز تسوّق تجارية، و18 مركزًا للتسوق، عن الافتتاح المرتقب لـمركز " ند الشبا مول"، الوجهة التجارية المتكاملة بمساحة 500 ألف قدم مربع في قلب منطقة ند الشبا. والمقرر افتتاحه في أبريل المقبل، ليشمل أكثر من 100 متجر تضم خيارات متنوعة من تجارب التسوق، والترفيه، والمطاعم، واللياقة البدنية، ضمن أجواء تجمع بين الراحة وأسلوب الحياة العصري.

يمتاز المول بموقعه الاستراتيجي وتصميمه العصري ليكون وجهة متميزة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية، بما يضمه من مرافق للصحة واللياقة، تشمل صالة رياضية على السطح، ومسبحاً، وملاعب بادل، مما يضمن تجربة متكاملة تناسب مختلف الفئات العمرية، كما يوفر المول أكثر من 900 موقف للسيارات لضمان سهولة الوصول، بينما يعزز موقعه القريب من المدارس والمجمّعات السكنية تدفق الزوار بشكل مستمر.

علامات تجارية وتجربة متكاملة

يتميز "ند الشبا مول" بتنوع علاماته التجارية، بما في ذلك مفاهيم المطاعم الشهيرة مثل "هوم بيكري"، "باركرز"، و"SALT"، ومتاجر السوبرماركت مثل "سبينس" و"تعاونية الاتحاد"، بالإضافة إلى وجهات اللياقة البدنية مثل "جو سبورت" و"فيت آند غلام"، ومراكز الترفيه للأطفال مثل "فن سيتي" و"أورانج ويلز".

يعزز افتتاح "ند الشبا مول" محفظة "دبي القابضة لإدارة الأصول"، التي تضم مجموعة من أبرز الوجهات مثل بلوواترز، وجي بي آر، وويست بيتش؛ ومراكز تسوق مميزة مثل نخيل مول، وذا أوتلت فيليدج ، وابن بطوطة مول، وسوق التنين. وتسهم هذه الوجهات في الارتقاء بتجارب الزوار، مع التركيز على توفير الراحة والرفاهية في دبي.

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوُّق في دبي القابضة لإدارة الأصول: "يُعد قطاع التجزئة في دبي مُحرِّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب دوراً محورياً في الارتقاء بجودة حياة السكان والمقيمين، كما يعزز مكانة المدينة كوجهة عالميةً رائدة للسياحة" .

وأضاف: "عززت دبي مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية عالية الاستدامة تناسب مختلف القطاعات، إضافة إلى تركيبتها السكانية الديناميكية، ونموها السكاني المستمر، والطلب المتزايد من المستهلكين. ويُعد "ند الشبا مول" مثالاً حياً على التزامنا بتقديم وجهات تجمع بين الراحة العصرية والتجارب المميزة. وباعتباره إضافة استراتيجية إلى محفظتنا المتنوعة من وجهات التجزئة، لا يقتصر دور المول على تلبية الاحتياجات اليومية لزواره، بل يوفر أيضاً فرصاً واسعة للأعمال التجارية للنمو والازدهار في سوق يشهد تطوراً متسارعاً".

يواصل قطاع التجزئة في دولة الإمارات تحقيق تقدم وازدهار ملحوظ، مدعوماً بالتنوع الاقتصادي، وانتعاش القطاع السياحي، والنمو المستمر في عدد السكان. ووفقاً لتقرير "Statista"، من المتوقع أن تصل مبيعات قطاع التجزئة في الدولة إلى 139.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مقارنة بـ108.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ويُعزى هذا النمو الاقتصادي المستمر، والانتشار المتزايد لتجارة التجزئة عبر مختلف القنوات، كما تعكس هذه المؤشرات أهمية وجهات التسوق التي تلبي تطلعات القطاع واحتياجاته المتنامية.