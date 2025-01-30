«إيه دي إن إتش للتموين» تستحوذ على «فود نيشن»

أعلنت إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي، الشركة المتخصصة في توفير خدمات الطعام والدعم في الإمارات ودول التعاون استحواذها على 100% من رأس مال «فود نيشن للتموين الغذائي»، وهي شركة يديرها طُهاة متخصصون في تقديم خدمات التموين للمدارس في الإمارات.

ويدعم الاستحواذ الهدف المتمثل في تعزيز مركز الشركة في قطاع التعليم. وتتمتع الشركة بسجل يقارب العشر سنوات في دولة الإمارات، حيث تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 70 ألف طالب في 3 إمارات، ويعمل بها أكثر من 300 خبير ومتخصص. ويسهم الاستحواذ الكامل على «فود نيشن لخدمات التموين» في توسيع نطاق عمل المجموعة.

وبعد إعلان إيه دي إن إتش للتموين مؤخراً عن نيّتها الاستحواذ على حصة مُسيطرة في مشروعها المشترك بالسعودية، فإن عملية الاستحواذ الثانية في غضون شهرين توضح النهج الاستباقي للشركة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول 2025، حيث يعمل الطرفان حالياً على توحيد وتكامل عملياتهما.