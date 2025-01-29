«دو» تتصدر في استبانة ثقافة العمل والتفاعل مع الموظفين

حققت شركة «دو» إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحاتها ويرسخ مكانتها في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بتصدرها التصنيفات المحلية والإقليمية والعالمية في استبانة ثقافة العمل والتفاعل مع الموظفين لسنة 2024. وترصد الاستبانة أداء الشركات والمؤسسات من ناحية قدرتها على تعزيز ثقافة العمل ومشاركة الموظفين، لتؤكد «دو» مكانتها المرموقة جهة عمل مُفضلة في دولة الإمارات.

وكشف المؤشر السنوي لجودة ثقافة العمل والتفاعل مع الموظفين الذي أجرته شركة «Microsoft Viva Glint»، عن تحقيق «دو» رقماً قياسياً في مؤشر مشاركة الموظفين كأفضل بيئة عمل بنسبة 85% وهو الأعلى في تاريخها.

وتُصنف «دو»، اليوم، ضمن أعلى 25% من شركات التكنولوجيا العالمية من ناحية الأداء، وضمن أفضل 10% من الشركات عبر جميع القطاعات على مستوى العالم. وتستخدم استبانة «Glint» لقياس مختلف جوانب تجارب الموظفين، من الاندماج إلى الشعور بالأمان والتقدير، والمشاركة الإدارية ونشر الثقافة المؤسسية وتعزيز بيئة العمل.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: يسعدنا الإعلان عن تبوؤ «دو» مكانة رائدة عبر القطاعات الاقتصادية المتنوعة في هذا المجال، متجاوزة تقييم 79% على مستوى القطاع في الشرق الأوسط، ومعياراً أعلى في دولة الإمارات، وذلك بفضل نهجنا المبتكر في ضمان مشاركة الموظفين وتحسين ثقافة الشركة على نحو ملحوظ.