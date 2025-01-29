«أرامكس» تعيّن مستشارين للاستحواذ على أسهمها

أعلنت شركة أرامكس أنه في إطار المرحلة الأولى من عملية مناقشة استحواذ شركة كيو لوجستيكس على أسهمها، قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه 15 يناير 2025، تعيين مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين هما HSBC وClifford Chance LLP على التوالي، بهدف دعم الشركة في هذه العملية وضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية، وكذلك لحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستواصل تنفيذ الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات القوانين المعمول بها، بما في ذلك الالتزام هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص قواعد الاستحواذ والاندماج.