«لونيت» تعتزم الاستحواذ على حصة أقلية بـ«أدنوك لأنابيب الغاز» من «سنام»

أعلنت «لونيت»؛ الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة التي تدير أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليارات دولار، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن عزمها الاستحواذ على حصة أقلية في «أدنوك لأنابيب الغاز» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة «سنام» الرائدة في تشغيل البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وسيتم تنفيذ الصفقة، التي تخضع لتوقيع اتفاقية البيع والشراء، إضافة إلى التطبيق المحتمل لحقوق المساهمين، من خلال صندوق رأس المال طويل الأمد التابع لشركة «لونيت»، الذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بعوائد نقدية جذابة وتمكينهم من تعزيز رؤوس أموالهم على المدى البعيد.

وتمتلك شركة «أدنوك لأنابيب الغاز»، إحدى الشركات التابعة لـ«أدنوك»، حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982 كم في الإمارات. وتربط شبكة أنابيب الغاز بين أصول أدنوك البرية والبحرية وشبكات النقل المحلية لعملاء الشركة في الدولة، حيث تمثل أصولاً رئيسية عالية الجودة تحقق تدفقات نقدية ثابتة في هذا القطاع الحيوي، وتسهم في دعم استراتيجية البنية التحتية لقطاع الطاقة في الإمارات.