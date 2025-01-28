«أرفاتو» تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي كوميرسيتي»

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، عن افتتاح شركة أرفاتو، الشركة العالمية في التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل التوريد، لمقرها اللوجيستي الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حضور الشركة على مستوى إمارة دبي والمنطقة.

وتتمتع شركة أرفاتو الألمانية بحضور واسع في أكثر من 20 دولة حول العالم، ويضم فريقها أكثر من 17 ألف موظف، وتجاوزت عائداتها السنوية 2.5 مليار يورو عام 2023.

وجاء افتتاح الشركة لمقرها الإقليمي على 3,300 قدم مربعة، كخطوة استراتيجية هامة على صعيد تعزيز الربط وتسهيل نقل البضائع على مستوى المنطقة وخارجها، حيث يسهم في تحسين كفاءة عمليات الشركة من خلال ترسيخ حضورها في دبي، إحدى أبرز مراكز التجارة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وجرى افتتاح المقر الإقليمي الجديد للشركة بحضور كل من آمنة راشد لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، وفرانك شيرمايستر، الرئيس التنفيذي لشركة أرفاتو، وعمر أوزكال، المدير الإداري لشركة أرفاتو الإمارات وتركيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الطرفين.

فرص النمو

وقالت آمنة لوتاه: «يسرنا أن تكون دبي كوميرسيتي بوابة شركة أرفاتو إلى السوق الإقليمية، حيث يعكس افتتاح الشركة لمقرها الجديد في دبي حرصها على الاستفادة من فرص النمو التي توفرها المنطقة، ويؤكد الثقة الكبيرة بالمزايا التي توفرها دبي للشركات».

وأضافت: «إن منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة التي تقدمها دبي كوميرسيتي تزود الشركات الإقليمية والعالمية بجميع المقومات اللازمة لتأسيس وتشغيل الأعمال ضمن بنية تحتية رقمية متطورة. ونثق بأن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة نمو شركة أرفاتو في منطقة الشرق الأوسط بفضل المزايا الفريدة والخدمات المبتكرة التي ستقدمها عبر دبي كوميرسيتي».

وقال فرانك شيرمايستر: «يعكس افتتاح مقرنا الجديد في دبي كوميرسيتي التزامنا بتقديم حلول لوجستية موثوقة وسريعة للمتعاملين ودعمهم في تحقيق النمو على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف عمر أوزكال: «يعتبر افتتاح المقر الإقليمي الجديد خطوة استراتيجية هامة من شأنها ترسيخ مكانة أرفاتو كمزود عالمي رائد في مجال التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد، حيث تعتبر دبي كوميرسيتي الوجهة الأمثل لتوسيع عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط واستكمال النجاح الذي حققته في تركيا».

وتحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهمية استراتيجية كبيرة لشركة أرفاتو، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 160 مليار دولار بحلول عام 2029. ويؤكد اتخاذ الشركة لدبي كوميرسيتي مقراً لعملياتها الإقليمية التزامها بمواكبة الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية وتقديم الحلول اللوجستية الأفضل في فئتها للمتعاملين.