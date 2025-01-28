«بيورهيلث» تستحوذ على 60 % من «هيلينك» بـ 2.3 مليار دولار

أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن موافقتها على شراء حصة 60% في مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»، أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص، حيث بلغت قيمتها بموجب الاتفاقية 2.3 مليار دولار.

وتتوزع ملكية المجموعة حالياً بين «سي في سي كابيتال بارتنرز» بحصة 90%، والمؤسس لمجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» بحصة 10%. وبموجب الاتفاقية، تستحوذ «بيورهيلث» على حصة 60% في «هيلينك للرعاية الصحية»، مع احتفاظ «سي في سي كابيتال بارتنرز» بحصة 35%، وتظل حصة الـ5% المتبقية بحوزة المؤسس لمجموعة «هيلينك للرعاية الصحية».

وقد رسّخت مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» مكانتها سريعاً كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية في القارة الأوروبية في اليونان وقبرص، حيث تقدم خدمات طبية متطورة عبر شبكة مؤلفة من 10 مستشفيات و16 مركز تشخيص منتشرة في اليونان وقبرص، إلى جانب سعة تزيد على 1600 سرير، حيث توفر المجموعة خدماتها لنحو 1.4 مليون مراجع سنوياً، معتمدة على فريقها المكوّن من أكثر من 6700 متخصص في الرعاية الصحية.

وتشكل الشراكة بين «بيورهيلث» و«سي في سي» في استثمارات الرعاية الصحية دليلاً على قوة الخطط التوسعية الدولية لمجموعة «بيورهيلث»، حيث تتبوأ «سي في سي» مكانة عالمية في إدارة الأسواق الخاصة، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها نحو 201 مليار دولار.

وتستثمر الصناديق المدارة ضمن استراتيجية «سي في سي» للأسهم الخاصة في نحو 130 شركة حول العالم، تجاوز مجموع مبيعاتها السنوية 166 مليار دولار، وتوظف أكثر من 610,000 شخص.