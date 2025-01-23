طيران الإمارات تشغّل طائرتها الإيرباص A350 الجديدة إلى مومباي وأحمد آباد

دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 إلى مومباي وأحمد آباد في الهند، اعتباراً من 26 يناير الجاري، ما يجعلهما الوجهتين الرابعة والخامسة على شبكة وجهات الناقلة التي تخدمها بأحدث طائراتها.

ويعزز إطلاق طائرات طيران الإمارات من طراز إيرباص A350 إلى الهند، والتي تتميز بأحدث التصميمات الداخلية والتقنيات والابتكارات الأولى من نوعها في الصناعة، التزام طيران الإمارات تجاه العملاء في الهند وخارجها، وتوفير مستويات استثنائية من الراحة على متن الطائرة.

وستشغل الناقلة طائرة الإيرباص A350 الجديدة على رحلة يومياً من وإلى مومباي، حيث ستقلع الرحلة رقم «ئي كيه 502» من دبي الساعة 13:15 لتصل إلى مومباي الساعة 17:50، فيما ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 503» من مومباي الساعة 19:20 لتصل إلى دبي الساعة 21:05.

ويأتي إطلاق خدمات طيران الإمارات بطائرات A350 إلى الوجهتين الهنديتين بعد إطلاق الطائرة الجديدة إلى إدنبرة والكويت والبحرين.

السنة القمرية

وتشارك طيران الإمارات عملاءها الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة (عام الثعبان)، حيث يستمتع العملاء في يوم 29 يناير بحظوظ هذا الموسم من خلال قوائم طعام خاصة في صالات طيران الإمارات في دبي وبكين وغوانزو وهانوي وهو تشي منه وهونج كونج وكوالالمبور وشانغهاي وسنغافورة وتايبيه، و«المظاريف الحمراء» التقليدية على متن الطائرة على رحلات مختارة، وأفلام على متن الطائرة بلغتي الماندرين والكانتونية.

وخلال الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير، سيحظى عملاء طيران الإمارات على الرحلات بين دبي والصين وتايوان وسنغافورة وماليزيا وفيتنام بحلوى خاصة مصنوعة خصيصاً للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة، كما سيحصل عملاء الدرجتين الأولى والأعمال أيضاً على مظروف أحمر تقليدي مملوء بقطع الشوكولاتة، لمشاركة الحظ السعيد وأمنيات السنة الجديدة.

وتدعو طيران الإمارات عملاءها على متن رحلاتها للاحتفال بموسم العطاء من خلال عروض EmiratesRED على متن الرحلات من 28 يناير إلى 28 فبراير 2025. يمكن للعملاء شراء منتجين أو أكثر مميزين والحصول على خصم إضافي بنسبة 10 % على مجموعة مختارة من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية.

وتشمل العروض الحصرية على متن الرحلات خصماً بقيمة 15 دولاراً أمريكياً عند شراء العميل عطرين.

ويمكن للعملاء الذين يحتفلون بالسنة القمرية الجديدة استكشاف مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على الرحلات، إذ يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، 22 فيلماً بلغة الماندرين و13 فيلماً بالكانتونية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أكثر من 350 فيلماً من إنتاجات هوليوود مع الترجمة للصينية، وكذلك تصفح مكتبة الموسيقى التي تضم 115 ألبوماً وقائمة تشغيل صينية و1000 أغنية.

كما ستقدم صالات طيران الإمارات في دبي مجموعة من الأطباق الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة يوم 29 يناير، كما يمكن للعملاء أيضاً المرور بعربات الآيس كريم التقليدية والاستمتاع بإصدار محدود من آيس كريم شاي ماتشا الأخضر، الذي يُعدّه طهاة طيران الإمارات.

وتقدم الوجبات الخاصة بمناسبة السنة القمرية الجديدة أيضاً في صالة طيران الإمارات في مطار تشانغي الدولي في سنغافورة، وفي مطار بانكوك الدولي، وفي مطار بكين، ومطار شنغهاي، ومطار هونج كونج.