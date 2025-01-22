نتفليكس تجتذب 19 مليون مشترك جديد في الربع الرابع من 2024

أكدت شبكة نتفليكس مرة أخرى هيمنتها على سوق البث المباشر، إذ ساعد مزيجها من الأحداث الرياضية المباشرة والمسلسلات الشهيرة والفعاليات الفريدة، مثل أداء المغنية بيونسيه في عرض ما بين شوطي مباراة كرة قدم أمريكية، في جذب رقم قياسي لعدد المشتركين في ربع العام الذي يضم موسم الأعياد.

وأضافت الشركة 18.9 مليون مشترك في الربع الرابع ليصل إجمالي قاعدة المشتركين العالمية إلى ما يقرب من 302 مليون مشترك، وهو رقم يفوق كثيرا عدد مشتركي منافساتها في هوليوود.

وسعت نتفليكس للاستفادة من شعبيتها المتزايدة من خلال رفع الأسعار في الولايات المتحدة وكندا والبرتغال والأرجنتين في ظل إنفاقها المزيد من الأموال على إنتاج البرامج.

وفي الولايات المتحدة، سيرتفع ثمن الخدمة التي تدعم الإعلانات 7.99 دولارات شهريا، ارتفاعا من 6.99، في حين ستتكلف الحزمة المميزة 24.99 دولاراً، بزيادة تسعة بالمئة عن الأسعار الحالية.

وأتى رد فعل المستثمرين متحمسا للنتائج، ما أدى إلى ارتفاع أسهم المنصة 13 بالمئة تقريبا في التداولات الممتدة، ما رفع بدوره قيمتها السوقية بنحو 50 مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضي، قفز سهم نتفليكس بأكثر من 77 بالمئة، متجاوزا ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 24 بالمئة.

وقالت الشركة إن قائمة برامجها في الربع الرابع تجاوزت توقعاتها، إذ استمتع المشاهدون بمتابعة الموسم الثاني من مسلسل الإثارة (سكويد حيم) أو "لعبة الحبار"، والذي قالت الشركة إنه في طريقه ليصبح أحد أكثر مسلسلاتها الأصلية مشاهدة.

كما يجذب استثمار المنصة الضخم في الفعاليات المباشرة عشرات الملايين من المشاهدين. فقد اجتذبت مباراة الملاكمة لوزن الثقيل بين جيك بول ومايك تايسون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 65 مليون مشاهدة. وجلبت مباراتا الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في يوم عيد الميلاد، إحداهما ضمت عرض بيونسيه بين الشوطين، ما متوسطه 30 مليون مشاهدة على مستوى العالم، لتصبحا من أكثر المباريات مشاهدة في تاريخ الدوري الوطني.

وقالت المنصة إنها تخلصت من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وإضراب كتاب وممثلي هوليوود في عام 2023، وإنها ستقدم المواسم الجديدة من عروضها الأكثر شعبية، بما في ذلك مسلسل (آدامز فاميلي) أو "عائلة آدم" ومسلسل الخيال العلمي (سترينجر ثينجز) أو "أشياء غريبة".

كما ستبث الشبكة المزيد من الفعاليات المباشرة، مثل العروض الأسبوعية لمصارعة المحترفين (دبليو.دبليو.إي)، بالإضافة إلى حصولها على حقوق بث كأس العالم لكرة القدم للسيدات لنسختي 2027 و2031، وهي صفقة توضح استراتيجيتها لتقديم الفعاليات الخاصة، عوضا عن الفعاليات الرياضية الموسمية العادية.

والفعاليات المباشرة جذابة للمعلنين، لأنها تجتذب الجماهير التي تشاهدها في الوقت الفعلي.