إطلاق مشروع «تلال الطي» بالشارقة بـ 3.5 مليارات درهم

أعلنت شركة عقارات الكويت، بالتعاون مع إيفا للفنادق والمنتجعات، عن إطلاق مشروع «تلال الطي» في إمارة الشارقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم. يمتد المشروع على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويشمل 1100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة، تلبي مختلف احتياجات العملاء.

ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2028، مما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع نوعية، تعزز مكانتها في السوق العقاري.

وقال إبراهيم صالح الذربان، رئيس مجلس الادارة في شركة عقارات الكويت: «سعداء بمشروع الطي، الذي يعد من أكبر مشاريع عقارات الكويت وأكثرها طموحاً. نأمل أن يلقى المشروع إقبالاً واسعاً في المبيعات، خاصة أنه يجمع بين التصاميم العصرية والموقع الاستراتيجي، مما يجعله فرصة استثنائية للمستثمرين والسكان على حد سواء».

وقال طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت: «يُعد سوق العقار في الإمارات واحداً من أكثر القطاعات جذباً على المستويين الإقليمي والعالمي. ونشهد اليوم بروز إمارة الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين.

وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية المميزة، التي تتميز بالجاذبية، والأمان، والدعم المستمر للأعمال، إضافة إلى حرصها على تعزيز وتطوير القطاع العقاري».

من جانبه قال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات: «يعكس مشروع تلال الطي رؤيتنا في المزج بين قيم وتقاليد الشارقة وبيئة عصرية متفردة، توفر لمالكي المنازل أجواء سكنية آمنة ومستدامة، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة، التي تتميز بها الإمارة».