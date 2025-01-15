حكم قضائي نهائي يعوض"دريك آند سكل" بـ 152 مليون درهم

نجحت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع ("الشركة") في تحقيق فوز قضائي كبير بعد صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بدبي برفض جميع الطعون المقدمة ضد الحكم الاستئنافي الصادر لصالح الشركة.

يؤكد هذا الحكم النهائي إلزام خلدون رشيد الطبري، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة، و صالح مرادويج بتعويض الشركة بمبلغ 151,979,857 درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد الكامل.

عقب هذا الحكم النهائي، باشرت الشركة بالفعل بتنفيذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المحكوم بها. كما قامت الشركة بتأمين حجوزات على أصول المدعى عليهما، بالإضافة إلى حجوزات أخرى صادرة عن نيابة الأموال العامة في أبوظبي على أموال وأصول خلدون رشيد الطبري.

يعكس هذا الحكم النهائي التزام الشركة بحماية مصالحها وحقوق مساهميها، كما يمثل نقطة تحول مهمة للشركة. ومع انتهاء هذه القضية، تتطلع دريك آند سكل إلى تكثيف جهودها لتعزيز عملياتها، والسعي للفوز بمشاريع جديدة، وتحقيق القيمة المضافة لمساهميها.