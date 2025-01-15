استقالة المدير المالي في «شعاع كابيتال»

أعلنت شركة شعاع كابيتال، استقالة مديرها المالي عدنان نور من منصبه، وذلك لأسباب شخصية.

وقالت الشركة: إن عدنان نور سيبقى لمدة شهر حتى نهاية فترة عمله معها، وذلك لتقديم الدعم وضمان استمرار الأعمال بسلاسة.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، إلى أنها تعمل حالياً على تعيين رئيس تنفيذي للشؤون المالية، متوقعة أن يتم ذلك عقب الانتهاء من عملية إصدار السندات واجبة التحويل إلى أسهم المقررة الشهر المقبل.

ومؤخراً أعلنت الشركة، أن تصوت الجمعية العمومية يوم 3 فبراير على العديد من البنود مجتمعة كبند واحد بناءً على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.

وتناقش الجمعية العمومية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، وإصدار سندات معروضة على حملة السندات الحاليين إلزامية التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم.