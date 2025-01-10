«فورد» تفتتح مركزاً جديداً لتوزيع قطع الغيار في دبي

افتتحت شركة فورد رسمياً مركزها المتطوّر لتوزيع قطع الغيار في دبي الجنوب على 41,792 متراً مربعاً والذي تم تطويره بالشراكة مع «دي بي شينكر»، شركة الخدمات اللوجستية الرائدة عالمياً، في وقت قياسي بعد أقلّ من سنة على حفل وضع الحجر الأساس في يناير 2024، ما يؤكّد التزام فورد بتعزيز خدمة عملائها في الشرق الأوسط.

وعبر دمج جميع عمليات تخزين وتوزيع قطع الغيار في مبنى عصري واحد، تبسط فورد هذه الإجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزز في الوقت نفسه دقة وفعالية خدماتها. وسوف يلبي المركز الجديد لتوزيع قطع الغيار، الذي يتميز بزيادة ملموسة في القدرة الاستيعابية، طلبات دول المنطقة لقطع الغيار، من الإمارات والسعودية حتى أنغولا وغانا.

وفي إطار تأكيد التزام فورد بوضع العملاء في صلب عملياتها، سيعمل المركز الجديد كذلك على تحسين توافر قطع الغيار وإدارة المخزون وتسريع أوقات التسليم.

وقالت كاي هارت، رئيسة مجموعة الأسواق الدولية لدى فورد: «نحن على ثقة من أن مستويات الخدمة المعزّزة وأوقات الانتظار المنخفضة سوف ترفع مستوى رضى عملاء فورد وتزيد الثقة في علاماتنا التجارية ووكلائنا».

قال أكو دجاف، نائب رئيس «دي بي شينكر» لشؤون الخدمات اللوجستية التعاقدية وإدارة سلسلة التوريد في الشرق الأوسط وأفريقيا: «المركز الجديد يعتبر دليلاً على قوة التعاون والابتكار، وهو مصمم لتبسيط أعمال سلسلة التوريد وتعزيز رضى العملاء والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة. وعبر الاستفادة من خبرتنا العالمية وحلولنا اللوجستية المتقدّمة، يسعدنا أن نلعب دوراً محورياً في رحلة فورد لتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائها في جميع أنحاء المنطقة».

ويمكن لمركز فورد الجديد والمزود بـ20 رصيفاً للحاويات - 10 منها للقطع الواردة و10 للقطع الصادرة - تخزين نحو 100 ألف قطعة غيار مختلفة، كما أنه يعتمد أحدث التقنيات، بما في ذلك المسيرات التي تضمن سلامة الموقع عبر الرصد الجوي وإدارة المخزون. أما اعتماد نظام إدارة المستودعات S/4HANA من شركة «ساب»، فيتيح إنجاز عمليات استلام غير ورقية، وذلك باستخدام نظام مسح الباركود، ما يوفّر تحكماً محسناً وتخطيطاً أفضل، ويؤدي بالتالي إلى توافر أفضل للمخزون وتقليل هوامش الخطأ.