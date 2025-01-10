«سكادن» تختار أبوظبي لافتتاح أول مكاتبها في المنطقة

أعلنت شركة «سكادن وآربس وسليت وميغر آند فلوم إل إل بي»، شركة الاستشارات القانونية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي.

وسيتولى إدارة المكتب الجديد المحامي المتخصص في المعاملات المالية للشركات مايكل هيلتون، الذي كان يشغل أخيراً منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المحاماة ماجيك سيركل.

وقال جيرمي لندن، الشريك التنفيذي في سكادن: «مكتبنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي هو ثمرة جهودنا في المنطقة، وسيعزز قدرتنا على تقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا على المستويين المحلي والدولي. تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا حول العالم، وتعكس مسيرة النمو الاستراتيجية الطموحة للشركة».

من جانبه، قال مايكل هيلتون: «تتمتع شركة سكادن بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وتقدم خدمات قانونية متميزة. ويعد افتتاح مكتب للشركة في أبوظبي فرصة مثالية لتعزيز شبكة علاقاتها الحالية مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأتطلع للعمل إلى جانب زملائي وإدارة مكتب الشركة في أبوظبي والشرق الأوسط».

ومن جانبه، قال لورينزو كورتي، الرئيس العالمي للمعاملات المالية في سكادن: «تمتلك سكادن سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال العمل مع الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات الحكومية في المنطقة، ويعتبر انضمام هيلتون بخبرته الكبيرة ومعرفته الواسعة في المنطقة إضافة مهمة لتعزيز وتطوير هذه العلاقات».

وتسعى سكادن من خلال تأسيس مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات استشارية متميزة للشركات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات المتخصصة في الرعاية المالية والمستثمرين الآخرين في مجالات الاندماج والاستحواذ، والتمويل، والتقاضي والتحكيم، والدفاع والتحقيقات المتعلقة بالاختلاس المالي.