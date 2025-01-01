«كهرباء دبي» تحصد جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2024، تقديراً لالتزامها الراسخ بالتميز والشفافية والقيادة الأخلاقية في حوكمة الشركات، ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتبني أفضل ممارسات الحوكمة والابتكار والاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية، وفي مختلف نواحي عملها.

وتعد الجائزة واحدة من أرفع الجوائز في مجال حوكمة الشركات، ويتم منحها للشركات التي تثبت اعتمادها لمعايير مثالية في المساءلة والعدالة والشفافية.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة الجائزة، في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والامتثال والرشاقة المؤسسية، وأعضاء فريق إدارة الحوكمة في الهيئة. وأعرب معالي الطاير عن سعادته بفوز الهيئة بهذه الجائزة المرموقة، مؤكداً أهميتها في تعزيز ثقة المعنيين والمستثمرين بالهيئة، والهوية المؤسسية للهيئة، وتأكيد التزام الهيئة بقيم النزاهة المؤسسية والعدالة، والمساءلة والشفافية.

وقال معالي الطاير: «تعد الحوكمة الرشيدة محوراً أساسياً في عملية صنع القرار في الهيئة، ودعامة مهمة في جهودها لتحقيق أعلى النتائج التنافسية العالمية. وتعكس هذه الجائزة التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز خدماتها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تبنَّت معايير الحوكمة منذ عام 2008، مؤكداً التزام جميع قطاعاتها وإداراتها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.

وفازت الهيئة بالجائزة بعد عملية تدقيق شاملة، أجرتها لجنة الجائزة لضمان التزام الهيئة بأعلى المعايير العالمية في الحوكمة، وقد أقيمت فعالية التكريم في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة قادة من الشركات المتميزة من جميع أنحاء العالم.

وقال المهندس وليد بن سلمان: «نفخر بمستوى التزام فريق الحوكمة وحرصه على العمل الدؤوب، الذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز، والذي يشكل إضافة جديدة إلى مسيرتنا نحو التميز. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا بمبادئ الحوكمة وسلوكيات العمل الأخلاقية وثقافة الانفتاح والنزاهة، وتمثل دافعاً جديداً للوصول إلى مستويات أعلى من التميز».