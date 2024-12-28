"بايونتيك" تدفع 1.2 مليار يورو لتسوية نزاعين بشأن لقاح "كوفيد-19"

أعلنت شركة الأدوية الألمانية "بايونتيك"، أنها توصلت إلى تسويتين في الولايات المتحدة؛ لحل نزاع بشأن حقوق الملكية مع وكالة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية وجامعة بنسلفانيا.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ستدفع إجمالي 1.2 مليار يورو (نحو 1.3 مليار دولار) لشريكيها في التعاون، "الوكالة" و"الجامعة"، موضحة أن الأولى ستحصل على نحو 759 مليون يورو، في حين ستحصل الجامعة على ما يصل إلى 448 مليون يورو.

وذكرت أن النزاع بين الشركة والجامعة يتعلق بـ"حقوق غير حصرية" لطلبات براءة الاختراع المستخدمة في لقاح "كوفيد-19" من شركتي "بايونتيك" و"فايزر"، فيما يتمحور خلافها مع وكالة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية حول رسوم ترخيص ومدفوعات أخرى مرتبطة بها، مؤكدة أن التسويتين لا تشكلان اعترافا بالمسؤولية فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة.

وكانت شركة "بايونتيك" قد دخلت في شراكة مع شركة الأدوية العملاقة الأمريكية "فايزر" لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.