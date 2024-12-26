«الإمارات للألمنيوم» تموّل استحواذها على «سبيكترو ألويز» الأمريكية بقروض خضراء

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة منتجة للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، الخميس عن تمويل عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأمريكية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم، من خلال تسهيلات القروض الخضراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

وتتيح تسهيلات القروض الخضراء الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع منخفضة الكربون وتحسين تكلفة الاقتراض. وأكملت الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز الأمريكية في سبتمبر 2024، وهي شركة رائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في روزماونت بولاية مينيسوتا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 110 آلاف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم.

وأسهم الاستحواذ في تسريع التوسع العالمي للشركة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق للإمارات العالمية للألمنيوم. وعملت مجموعة «سيتي» و«آي إن جي» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين مشتركين للقرض الأخضر الخاص بالتمويل.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2050، وأن يمثل الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره حوالي 60% من نمو الإمدادات حتى العام 2030.

وتضع الإمارات العالمية للألمنيوم تطوير المشاريع منخفضة الكربون وتنمية أعمالها في مجال إعادة التدوير في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية للاستفادة من فرص النمو في السوق. ويتيح تسهيل القرض الأخضر لتمويل استحواذنا على شركة سبيكترو ألويز الأمريكية الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع التي تسهم في الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون».

قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بنشر إطار عمل التمويل الأخضر لدعم مشاريع ومبادرات إزالة الكربون في يونيو 2024، وأعلنت عن أول تسهيلات القروض الخضراء لتمويل الاستحواذ على شركة ليشتميتال، المصهر الأوروبي المتخصص في إنتاج السبائك الصلبة والأسطوانات كبيرة القُطر.

وفي العام 2022، كانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من بين أوائل الشركات في المنطقة التي فتحت حسابات مصرفية مستدامة، ما يضمن استخدام الأرصدة النقدية لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع التي تدعم الاستدامة. وأودعت الشركة حوالي 180 مليون دولار أمريكي في هذه الحسابات على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ متوسط الرصيد النقدي 25.5 مليون دولار أمريكي.