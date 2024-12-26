«ماغناتي» و«العربية للسيارات» توفران حلول دفع عبر منصة «آني»

وقعت «ماغناتي»، مزود حلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية مع «الشركة العربية للسيارات». وستعمل «ماغناتي» بموجب الاتفاقية على توفير حلول دفع متطورة عبر «آني»، منصة المدفوعات الفورية التابعة لشركة «الاتحاد للمدفوعات»، في منافذ «الشركة العربية للسيارات». وتقدّم المنصة تجربة دفع آمنة وفورية تتسم بالسلاسة، لدعم الأفراد والشركات والجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وتنسجم هذه الشراكة في مضمونها وأهدافها مع التزام «ماغناتي» الجاد والمستمر بتطوير مستقبل قطاع المدفوعات. وقد تم تصميم منصة «آني» من قبل «الاتحاد للمدفوعات» تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، كجزء من برنامج التغيير التحولي في البنية التحتية للقطاع المالي في الدولة. وتعتمد المنصة على تقنيات متطورة تقدم للمؤسسات المالية ومزودي الدفع قدرات استثنائية لتنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر أماناً وعلى مدار الساعة.

وقال سليم محمود أوان، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال الحلول المؤسسية في «ماغناتي»: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تقديم حلول دفع مبتكرة تمنح التجار العديد من المزايا المتطورة؛ حيث يساهم توفير المدفوعات الفورية على مدار الساعة في تحسين التدفقات النقدية، مع تجربة دفع سلسة للعملاء تشمل تأكيداً فورياً للمعاملات باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Codes). وبفضل هذه الشراكة، سيستفيد عملاء «الشركة العربية للسيارات» من إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الدفع والاستفادة من حلولنا الرقمية المتميزة والمتكاملة.

من جانبه قال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لـ«الشركة العربية للسيارات»: في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي من حولنا في المرحلة الراهنة، وازدياد التنافسية في سوق الإمارات، يتحتم على الشركات العمل على اعتماد حلول مبتكرة لإثراء تجربة العملاء بالتزامن مع تعزيز نمو الأعمال. ومن هذا المنطلق، تعكس شراكتنا مع «ماغناتي» التزامنا الراسخ بتحقيق هذه الأهداف من خلال تزويد عملائنا بأحدث تقنيات الدفع وأكثرها تطوراً.