تعاون بين «إمارات» و«لوتاه للوقود الحيوي» في مجال الطاقة المتجددة

أعلنت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، وشركة «لوتاه للوقود الحيوي» عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة بما يتماشى مع توجهات الإمارات نحو الاستدامة والحياد المناخي وتطوير مصادر الطاقة البديلة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين لتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وذلك انسجاماً مع توجهات وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وجهودها الرامية إلى تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة، وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

وتركز مذكرة التفاهم، التي وقعها علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمارات»، ويوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، على تمتين التعاون من أجل توسيع شبكة جمع زيوت الطهي المستخدمة من خلال شبكة محطات «إمارات»، وتوفير الوقود الحيوي الذي تنتجه «لوتاه للوقود الحيوي» في محطات «إمارات» في الدولة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على دراسة وتطوير آلية لجمع زيوت الطبخ المستعملة من خلال شبكة محطات «إمارات» لصالح شركة لوتاه للوقود الحيوي، الأمر الذي يسهم في توسيع شبكة الشركاء لتزويدها بزيوت الطهي المستخدم لإعادة تدويرها وإنتاج الوقود الحيوي كحل مبتكر وعملي يسهم في تقليل العبء على البيئة. ويقوم الطرفان بوضع إطار يتضمن المعدات المستخدمة، والإجراءات العملية، والعلاقة مع العملاء، والآليات المالية اللازمة لضمان نجاح المشروع.

كذلك، يدرس الطرفان توريد وبيع وقود الديزل الحيوي (B5) في محطات «إمارات»، مع تحسين النسب تدريجياً وفقاً للجدول الزمني، حيث يزود مصنع «لوتاه للوقود الحيوي» في دبي في الوقت الحالي أساطيل شاحنات النقل بوقود حيوي صديق للبيئة وأقل كلفة عبر محطات خاصة للتزود بالوقود الحيوي في دبي والشارقة.