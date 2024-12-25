لولو للتجزئة تفتتح بجزيرة ياس في أبوظبي متجرها الـ248

افتتحت لولو للتجزئة أحدث متاجرها «لولو إكسبريس»، في قلب ياس أيكرز في جزيرة ياس بأبوظبي، والذي يقدم تجربة تسوق مريحة للمقيمين والزوار. ويقع هذا المتجر في مبنى إدارة المرافق، وهو المتجر الحادي والأربعون للولو في أبوظبي، ما يعكس التوسع السريع للعلامة التجارية عبر الإمارة، والمتجر رقم 107 في دولة الإمارات، ويأتي المتجر الجديد بعد افتتاح 12 متجراً جديداً في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وافتتاح 7 متاجر أخرى بعد نهاية الفترة، ليصل إجمالي متاجر لولو إلى 248 متجراً على المستوى الإقليمي والدولي.

افتتح حميد راشد الدرعي، مدير مركز بلدية الشهامة، ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وعدد من كبار الشخصيات، المتجر الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 260 متراً مربعاً، إذ إن متجر لولو إكسبريس بحجم مثالي لتلبية الاحتياجات اليومية للمجتمع المحلي مع تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.