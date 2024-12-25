«أورينت للتأمين» تدخل السوق السعودية بطرح حلول متنوعة

أعلنت شركة «أورينت للتأمين»، التابعة لـ«مجموعة الفطيم»، إطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية مع الافتتاح الرسمي لمكاتبها في الرياض. وستقدم الشركة خدماتها للأفراد والشركات والجهات الحكومية، مع تزويدهم بإمكانية الوصول إلى حلول مبتكرة للتأمين، وإعادة التأمين في مجالات التأمين العام، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين على السيارات.

وقال تركي بن ممدوح الشهراني، المدير التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين السعودية»، الذي سيتولى إدارة أعمال الشركة في المملكة، إلى جانب فريق من المسؤولين التنفيذيين المتخصصين في مجالات الاكتتاب وتطوير الأعمال والتمويل، وغيرها من المجالات الرئيسية الأخرى: «يعد التوسع نحو السوق السعودية خطوة مهمة في مسيرة «أورينت للتأمين» التي تأسست عام 1982، كما يشكل دليلاً ملموساً على التزامها بتلبية احتياجات التأمين المتطورة لسوق سريعة النمو، وترسيخ مكانتها شركة رائدة في سوق التأمين الإقليمية» وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين: «باتت السعودية اليوم محط أنظار المستثمرين وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، بفضل جهودها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، ومشاريعها الكبرى، وفرص الاستثمار الضخمة، التي توفرها بمليارات الدولارات.

وتشكل المملكة كذلك فرصة كبيرة لازدهار الأعمال في ضوء النمو السكاني المتسارع والطلب القوي على السلع والمنتجات. ويعد توسع «أورينت للتأمين» نحو السعودية خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة أعمالنا ومحفظتنا، من خلال تنويع حضورنا الجغرافي، كما يتيح لنا ذلك توظيف خبراتنا الطويلة في مجال حلول التأمين المرتكزة على العملاء، لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة في المملكة».