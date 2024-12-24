شراكة بين «الأنصاري للصرافة» و«إنستاشوب» لتعزيز المدفوعات

عقدت «الأنصاري للصرافة» شراكة استراتيجية مع «إنستاشوب» (InstaShop)، السوق المحلية عبر الإنترنت في الإمارات، بهدف توفير حل مبسط لإدارة المدفوعات النقدية لفريق توصيل الطلبات لدى «إنستاشوب» بما يضمن لهم راحة وسهولة أكبر.

تتيح هذه الاتفاقية لفريق التوصيل لدى «إنستاشوب» إيداع المدفوعات النقدية التي يجمعها في الحسابات البنكية المخصصة بشكل فوري وآمن، ما يقلل من المهام الإدارية ويضمن سير العمليات بكل سهولة ويسر. وبموجب هذه الشراكة، ستعتمد «إنستاشوب» على الشبكة الواسعة لفروع الأنصاري للصرافة المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات لتسهيل عملية الدفع النقدي لموظفي توصيل الطلبات.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «تعكس هذه الشراكة مع «إنستاشوب» التزامنا بتزويد قطاع الأعمال بالحلول المالية العملية. ونهدف إلى جعل إدارة الأموال عملية أكثر كفاءة عبر تسخير شبكة فروعنا الواسعة بما يتيح لـ«إنستاشوب» التركيز على تقديم خدمات استثنائية لعملائها».

وقال كيشور باباني، مدير قسم الميل الأخير في «إنستاشوب»: «نحن ملتزمون بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في جميع جوانب أعمالنا. من خلال شراكتنا مع الأنصاري للصرافة، يمكننا تحسين عمليات إدارة النقد، ما يضمن تقديم خدمة أسرع وأكثر موثوقية لعملائنا، بينما نستمر في توسيع قدراتنا في التوصيل عبر الإمارات العربية المتحدة».

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد طلباً متنامياً على الخدمات الفعالة في توصيل طلبات البقالة في دولة الإمارات، ما يوفر راحة وموثوقية أكبر للعملاء.