يعزز معرض دبي العالمي للقوارب مكانة الإمارة مركزاً دولياً لاستقطاب الاستثمارات النوعية في الصناعات البحرية والقطاعات المرتبطة بأسلوب الحياة الفاخر، مستفيداً من تكامل منظومة الأعمال والسياحة والعقارات والضيافة في الإمارات، ولا تقتصر أهمية المعرض على عرض أحدث اليخوت والتقنيات البحرية، بل تمتد إلى بناء الشراكات التجارية، وابتكار منتجات استثمارية، تجمع قطاعات متعددة، بما يعكس تنامي الفرص في الاقتصاد البحري الفاخر.

وفي مؤشر على هذا التكامل أعلنت شركتا «ريتش مايند» للتطوير العقاري، و«ماجستي» لليخوت، خلال المعرض، عن شراكة تقدم بموجبها يختاً خاصاً من طراز «ماجستي 65» ضمن باقة تملك أول بنتهاوس يُطرح في مشروع «أويسترا» على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، بقيمة تبلغ 96 مليون درهم.

وتبلغ مساحة الوحدة 1114 متراً مربعاً، وتجمع بين التصميم المعماري من إبداع «زها حديد للهندسة المعمارية»، والتصميم الداخلي لشركة «هيرش بيدنر أسوشيتس»، إلى جانب اليخت الذي صممه المكتب الهولندي «فاثوم ستوديو»، في تجربة تستهدف نقل مفهوم السكن الفاخر من الواجهة البحرية إلى البحر.

وجرى الإعلان عن الشراكة في جناح «الخليج لصناعة القوارب» (جلف كرافت) خلال المعرض في 26 نوفمبر.

وقال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن التعاون يجسد التكامل الطبيعي بين العقارات الفاخرة واليخوت، ويقدم امتداداً لتجربة المعيشة الراقية من الشاطئ إلى البحر، من خلال الجمع بين التصميم والحرفية والراحة».

ويضم البنتهاوس جناحاً عائلياً خاصاً بغرف نوم متعددة وصالتين عائليتين ومطبخين، إلى جانب جناح ترفيهي مجهز بمناطق للاستقبال والجلوس، وبار وقبو للنبيذ، كما تمتد شرفاته على ثلاثة جوانب، مع مسبح خاص وتراس للشواء وبهو مستقل ومصعدين مخصصين لوحدات البنتهاوس.

أما يخت «ماجستي 65» فيبلغ طوله 20 متراً، ويتسع لما يصل إلى ثمانية ضيوف، ويتميز بتصميم مفتوح ونوافذ واسعة، ومساحات معيشة داخلية وخارجية، ومنصة علوية رحبة ومناطق مخصصة للاسترخاء وتناول الطعام، كما تتيح الباقة للمشتري إمكانية الترقية إلى يخت أكبر.

وقال محمد رفيعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريتش مايند»، إن الشراكة تجمع علامتين إماراتيتين برؤية مشتركة لتقديم تجربة متكاملة، تتجاوز حدود السكن التقليدي، مشيراً إلى أن توحيد الهوية التصميمية للبنتهاوس واليخت يحقق استمرارية بين الحياة على البر والبحر.

ويضم مشروع «أويسترا» أكثر من 850 وحدة سكنية، ومرافق تشمل شاطئاً خاصاً ونادياً شاطئياً، إضافة لمسبح إنفينيتي بإطلالة 360 درجة، وأكثر من 50 مرفقاً ترفيهياً وخدمياً، ويقع بالقرب من منتجع «وين جزيرة المرجان» المرتقب.