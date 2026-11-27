أعلنت وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، تثبيت تصنيف عائلة الشركات لشركة «بن غاطي القابضة المحدودة» عند Ba3، وتصنيف احتمالية التخلف عن السداد عند Ba3-PD، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت التصنيفات في السابق قيد المراجعة لاحتمال خفضها، وبذلك ينهي هذا الإجراء عملية المراجعة التي بدأت في 11 أغسطس 2026، ويعكس تثبيت التصنيف عند Ba3 تحسن وضع السيولة لدى «بن غاطي» على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

وترى «موديز» أن الشركة تتمتع بسيولة جيدة حتى نهاية عام 2027، مدعومة بأرصدة نقدية غير مقيدة بلغت 2.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، متوقعة تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بنحو 4.5 مليارات درهم، بعد خصم مدفوعات الأراضي، حتى نهاية عام 2027.

ولفتت إلى أنه على الرغم من عدم امتلاك «بن غاطي» تسهيلات ائتمانية متجددة ملتزم بها، فإن الشركة نجحت تاريخياً في الحصول على تسهيلات لتمويل احتياجات رأس المال العامل الخاصة بمشروعاتها.

وأضافت: «تُعد هذه المصادر، إلى جانب استمرار تحصيل أقساط العملاء خلال دورة تطوير المشروعات، كافية لتغطية التزامات سداد ديون إلزامية تقارب 4 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، بما في ذلك صكوك بقيمة 500 مليون دولار تستحق في فبراير 2027. ونتوقع استمرار التزام «بن غاطي» بالتعهدات المالية المرتبطة بصكوكها».

ارتفاع السيولة النقدية

ارتفعت الأرصدة النقدية غير المقيدة بشكل ملحوظ إلى 2.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 393 مليون درهم في يونيو، مدفوعة بصورة رئيسة بقوة تحصيل مستحقات العملاء، والإفراج عن الأموال من حسابات ضمان المشروعات مع تقدم أعمال الإنشاء.

وعلى الرغم من قوة التحصيلات، انخفضت أرصدة حسابات ضمان المشروعات بمقدار 575 مليون درهم، إلى 9.61 مليارات درهم، مقارنة بـ 10.18 مليارات درهم، ما يشير إلى أن إجمالي السحوبات من حسابات الضمان وتحصيلات الدفعات النهائية بلغ نحو 5.1 مليارات درهم خلال الربع الثالث.

واستخدمت هذه السحوبات بصورة رئيسة لتمويل تكاليف التطوير خلال الربع الثالث، واسترداد نفقات المشروعات التي جرى تمويلها خلال فترات سابقة، إلى جانب سحوبات أخرى مسموح بها مرتبطة بالمشروعات.

وساهم الإفراج عن الأموال من حسابات الضمان، إلى جانب الاقتراض الإضافي، في زيادة الأرصدة النقدية غير المقيدة بمقدار 2.35 مليار درهم، وتعزيز وضع السيولة غير المقيدة للشركة بصورة ملموسة.

السياسة المالية والحوكمة

تُعد اعتبارات الحوكمة عاملاً رئيساً في قرار التصنيف، بما يعكس توقعاتنا بالتزام الإدارة بصورة مستمرة بسياسة مالية متوازنة، تشمل خفض الرافعة المالية، المقاسة بنسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بالقيمة الدفترية، باتجاه 35 % في عام 2027، والحفاظ على احتياطيات سيولة كافية لتغطية استحقاقات الديون، وتحقيق التوازن بين طموحات النمو والمحافظة على وضع مالي قوي.

43 مليار درهم قيمة المشروعات قيد الإنشاء

تدعم محفظة التطوير القوية للشركة وضوح الرؤية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، إذ تبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروعات قيد الإنشاء حالياً، والمقرر تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2026 وعام 2027، نحو 43 مليار درهم، موزعة على 24 مشروعاً.

وأشارت الشركة إلى أن خمسة من أصل ثمانية مشروعات مقررة للتسليم خلال الربع الرابع من عام 2026، حصلت على شهادات التسليم، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الإنشائي في المشروعات الثلاثة المتبقية 90 %.

كما وصلت غالبية المشروعات الـ 15 المقرر تسليمها خلال عام 2027 إلى مراحل متقدمة من أعمال الإنشاء، وحققت متوسط مبيعات من حيث القيمة يتجاوز 75 %، ومتوسط تحصيلات نقدية يزيد على 60 %، وفقاً لإدارة الشركة.

وتوقعت الشركة أن يكون تأثير اضطرابات سلاسل التوريد محدوداً على المشروعات المقرر تسليمها خلال عام 2026، والنصف الأول من عام 2027.

كما توقعت استمرار اضطرابات سلاسل التوريد حتى نهاية الربع الأول من عام 2027، ما يؤدي إلى زيادات محدودة في تكاليف الإنشاء، وتأخير بعض المشروعات المقرر تسليمها خلال النصف الثاني من عام 2027، مع انتقال مواعيد تسليم بعضها إلى الربع الأول من عام 2028.

إيرادات

وتوقعت أن يظل حجم العمليات التشغيلية لشركة «بن غاطي» مستقراً بصورة عامة عند مستويات تتراوح بين 15 و17 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2028، مع استمرار الشركة في تسليم الوحدات ضمن محفظة مشروعاتها الحالية قيد الإنشاء، كذلك توقعت أن تشكل إيرادات هذه المشروعات القائمة حالياً كامل إيرادات الشركة تقريباً في عام 2026، ونحو 90 % في عام 2027، وما يقارب 70 % في عام 2028.

عوامل القوة

يعكس التصنيف الائتماني لشركة «بن غاطي» عند Ba3 المكانة الراسخة للشركة في دبي، أكبر سوق عقاري في دولة الإمارات، والتكامل الرأسي القوي في مراحل الإنتاج والتوريد، الذي يمنح الشركة قدرة على التحكم في عمليات التطوير، وتسليم المشروعات والتكاليف، فضلاً عن هوامش الربحية القوية، المدعومة بالكفاءة التشغيلية الناتجة عن التكامل الرأسي، ووضع السيولة الجيد بنهاية سبتمبر 2026، مع توافر مصادر تمويل كافية لتغطية استحقاق صكوك الشركة في عام 2027.

التحديات والمخاطر

يأخذ التصنيف في الاعتبار أيضاً ارتفاع الرافعة المالية للشركة، إذ بلغت نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بالقيمة الدفترية 53 % بنهاية سبتمبر 2026، كما يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره المحتمل في الطلب العقاري في دبي، التي تمثل السوق الجغرافية الوحيدة لعمليات الشركة.

وتشمل عوامل المخاطر كذلك استراتيجية النمو المتسارع الممول بالديون، والتي تعرض الشركة لمخاطر التنفيذ، مع توسعها في تطوير المجمعات السكنية الرئيسة الراقية، فضلاً عن محدودية وضوح الإيرادات لما بعد الأشهر الـ 18 المقبلة، وهو ما تخفف من حدته جزئياً دورات التطوير القصيرة نسبياً.

ويأخذ التصنيف أيضاً في الاعتبار قصر السجل التشغيلي للشركة خلال فترات تراجع السوق عند حجم عمليات التطوير الحالي، كما يراعي التصنيف اعتبارات الحوكمة المرتبطة بمخاطر الاعتماد على شخص رئيس، نظراً لامتلاك مؤسس الشركة 100 % من أسهمها، وتركز عملية صنع القرار بصورة كبيرة بين أفراد عائلة المؤسس.

وعلى الرغم من أن السياسات المالية المعلنة للشركة تتسم بالحصافة، فإنه لا يوجد حتى الآن سجل راسخ يثبت الالتزام المستمر بهذه السياسات على مدى فترة زمنية طويلة.

النظرة المستقبلية المستقرة

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا باستمرار «بن غاطي» في الحفاظ على وضع سيولة جيد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وخفض الرافعة المالية، المقاسة بنسبة الدين إلى إجمالي رأس المال بالقيمة الدفترية، إلى نحو 50 % في عام 2026، وباتجاه 35 % في عام 2027.

عوامل جديدة

يمكن رفع التصنيف الائتماني مستقبلاً، إذا واصلت «بن غاطي» تعزيز سجلها في تحقيق مبيعات قوية، مع المحافظة على هامش إجمالي الربح عند مستويات تقارب 35 %، وانخفاض نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أقل من ضعفين، والمحافظة على نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال دون 25 % بصورة مستدامة طوال الدورة الاقتصادية.

كما تشمل عوامل رفع التصنيف، تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية بصورة مستمرة، والتمتع بسيولة قوية، والمحافظة على سجل قوي في تنفيذ المشروعات، واستقرار الظروف الاقتصادية، وأوضاع قطاع التطوير السكني في دبي.

وقد يتم خفض التصنيف إذا أخفقت الشركة في تنفيذ مشروعاتها على نحو يؤثر سلباً في وضعها المالي، أو إذا تراجعت المبيعات قبل اكتمال الإنشاء أو تحصيلات المدفوعات بصورة ملموسة مقارنة بالمستويات الحالية.

كما قد يتم خفض التصنيف إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثلاثة أضعاف، أو ظلت نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال أعلى من 35 % لفترة طويلة، أو ضعفت السيولة، أو شهدت الظروف الاقتصادية وأوضاع قطاع التطوير السكني في دبي تدهوراً ملموساً.