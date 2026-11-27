

أعلنت شركة «ديدي غلوبال» الصينية لخدمات نقل الركاب عبر التطبيقات، تسجيل خسارة صافية بقيمة 789 مليون يوان (118.57 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.46 مليار يوان في الفترة المقابلة من العام الماضي، وعزت الشركة الخسائر إلى أداء عملياتها الدولية.

ورغم التحول إلى الخسارة، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 12 % على أساس سنوي، لتصل إلى 65.7 مليار يوان خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ورغم الخسائر، أظهرت النتائج استمرار الزخم التشغيلي للشركة، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 65.7 مليار يوان، مدعومة بتحسن الطلب على خدمات التنقل، والنمو المستمر في عدد المستخدمين عبر الأسواق التي تعمل فيها.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه «ديدي» تعزيز حضورها الدولي، خاصة في أسواق أمريكا اللاتينية، التي أصبحت أحد أهم محركات النمو للشركة خلال السنوات الأخيرة. وتسعى المجموعة إلى ترسيخ مكانتها في هذه الأسواق، عبر توسيع خدمات نقل الركاب والتوصيل، مستفيدة من الطلب المتزايد على الحلول الرقمية للنقل الحضري.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل الهادفة إلى توسيع أعمالها الدولية، على الرغم من التحديات المالية قصيرة الأجل، التي انعكست على نتائج الربع الثالث. كما شددت على التزامها بمواصلة الاستثمار في مبادرات القيادة الذاتية، التي تعتبرها أحد الركائز الأساسية لنموها المستقبلي، وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع النقل الذكي.

ويرى مراقبون أن استثمارات «ديدي» المكثفة في الأسواق الخارجية والتكنولوجيا المتقدمة، تضع ضغوطاً مؤقتة على الأرباح، لكنها قد تؤسس لمصادر دخل جديدة على المدى الطويل، خصوصاً مع احتدام المنافسة العالمية في قطاع خدمات النقل التشاركي، واعتماد الشركات بشكل متزايد على حلول الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية.

وتعكس قاعدة مستخدمي الشركة الضخمة حجم حضورها في الأسواق الدولية، إذ تضم «ديدي» نحو 60 مليون مستخدم نشط، إضافة إلى 2.5 مليون سائق وشريك توصيل في البرازيل وحدها، ما يجعل السوق البرازيلية واحدة من أكبر مراكز عملياتها خارج الصين.

ويشير هذا الانتشار الواسع إلى أهمية الأسواق الخارجية في استراتيجية النمو المستقبلية للشركة، إلا أن تلك التوسعات تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات المحلية، وهو ما قد يضغط على الأرباح في المدى القريب.

وبينما نجحت «ديدي» في تعزيز إيراداتها، وتحقيق نمو مزدوج الرقم خلال الربع الثالث، فإن عودة الشركة إلى الربحية ستبقى مرتبطة بقدرتها على تحسين كفاءة عملياتها الدولية، وتحويل استثماراتها في التقنيات الحديثة، وعلى رأسها القيادة الذاتية، إلى مصادر إيرادات مستدامة خلال السنوات المقبلة.