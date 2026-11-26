

أعلن بنك دبي الإسلامي تأكيد وكالة التصنيف الائتماني الإسلامية الدولية (IIRA) تصنيفاته الائتمانية، حيث أبقت على التصنيف الائتماني للبنك عند «A+/A1» على المقياس الدولي، وعلى تصنيف المقياس الوطني عند AA (ae)/A1+(ae) (A1/AA موجب)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند مستوى مستقرة.

وبحسب إفصاح «دبي الإسلامي»، أكدت وكالة التصنيف الائتماني الإسلامية الدولية أن التصنيفات تعكس استمرار قدرة البنك على تحقيق الأرباح، إلى جانب انخفاض تكلفة المخاطر، متوقعة أن تُحافظ جودة أصول البنك على مستويات جيدة بوجه عام على المدى القريب، مدعومة بالانضباط في معايير منح التمويل والإدارة الفاعلة للمحفظة التمويلية.

وأشارت إلى أن وضع السيولة والتمويل لدى البنك يستند إلى قاعدة تمويل تعتمد بصورة رئيسية على الودائع، إلى جانب تنوع قنوات التمويل وامتلاك البنك حيازات كبيرة من الأصول السائلة.

وشددت الوكالة على أن مستويات رأس المال لدى البنك لا تزال قوية، مدعومة بمرونة الربحية وتوليد رأس المال داخلياً والإدارة الاستباقية لرأس المال، مع بقاء نسب كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

ويأتي ذلك عقب إعلان «دبي الإسلامي» وبنك الإمارات دبي الوطني توقيع اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على كامل أسهم مصرف الإمارات الإسلامي، ليصبح بنك الإمارات دبي الوطني مساهماً استراتيجياً في بنك دبي الإسلامي.