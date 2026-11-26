

أعلنت «مانولايف» عن تعزيز حضورها في دبي بافتتاح مكتب جديد أكبر مساحة في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من نمو أعمال الشركة في الشرق الأوسط، وتؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

واستكمالاً للخطوة التي اتخذتها «مانولايف» بافتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي عام 2025 يتيح المكتب الجديد لعملاء «مانولايف» وشركاء التوزيع في المنطقة الاستفادة بصورة أكبر من خبراتها العالمية في خدمة أصحاب الثروات. وقد صُمم المكتب الجديد، بحيث يدعم التعاون بين فرق العمل ضمن منصة «مانولايف» العالمية لخدمة أصحاب الثروات، فضلاً عن تمكين الشركة من توثيق علاقاتها في المنطقة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة التعقيد للعائلات الثرية في مجالات حماية الثروات، وتوفير السيولة والتخطيط للإرث.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي حضور معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، في خطوة تعكس أهمية استثمار «مانولايف» في دبي، وتنامي العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا في قطاع الخدمات المالية.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل النمو المتواصل، الذي يشهده قطاع إدارة الثروات الخاصة في دبي، والذي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لإدارة الثروات، ويضم مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، ما يعكس حجم منظومة الخدمات المالية في المركز وتطوّرها.



آفاق جديدة

قال معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي: «تشكل قدرة دبي على مواصلة استقطاب المؤسسات المالية الدولية الرائدة دليلاً على مكانتها المتميزة مركزاً مالياً عالمياً. ويؤكد قرار مانولايف بتعزيز حضورها في دبي جاذبية الإمارة للمؤسسات المالية العالمية، والفرص المتنامية، التي تتيحها العلاقات بين كندا ودولة الإمارات، ومع مضينا قدماً في ترسيخ الروابط الاقتصادية الثنائية نفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الكندية للاستثمار والنمو والازدهار في هذه السوق الحيوية».



دور محوري

من جانبها قالت بوني كيو، الرئيسة التنفيذية لمنصة «مانولايف» العالمية لخدمة أصحاب الثروات: «تؤدي دبي دوراً محورياً في تحقيق أهداف وتطلعات مانولايف طويلة الأمد لتنمية أعمالها الدولية في مجال خدمة أصحاب الثروات. وقد أتاح لنا حضورنا في مركز دبي المالي العالمي العمل في قلب المنظومة المالية للمنطقة، وتمكنّا من تعزيز شراكاتنا وقدرتنا على مواكبة الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعائلات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط في مجالات التخطيط للثروات والإرث. وتمثل هذه التوسعة محطة بارزة في مسيرة استثماراتنا في هذه السوق، كما تعكس ثقتنا بآفاق نموها على المدى الطويل، وقد تشرفنا بمشاركة معالي فرانسوا فيليب شامبين في الاحتفاء بهذه المناسبة المهمة».

ومنذ افتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي واصلت «مانولايف» تطوير محفظة حلولها وخدماتها في المنطقة، ففي يونيو 2026 أعلنت «مانولايف برمودا» إطلاق «مانولايف مسيرة للتكافل» (Manulife Maseera Indexed Takaful)، وهو حل تكافل مرتبط بمؤشر، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد الأول من نوعه في خدمة أصحاب الثروات، حيث تم تطويره لتلبية احتياجاتهم في مجالات حماية الثروات، وضمان استمرارية الإرث العائلي والتخطيط له وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويؤكد إطلاق هذا الحل التزام «مانولايف» بالجمع بين خبراتها العالمية في خدمة أصحاب الثروات وتطوير حلول تراعي الأولويات الخاصة للعائلات الثرية في الشرق الأوسط وخارجه، كما حصدت «مانولايف»، في وقت سابق من الشهر الجاري، جائزة «أفضل مزوّد لخدمات التأمين لأصحاب الثروات لهذا العام» ضمن جوائز «إم إي إيه فاينانس» لعام 2026، تقديراً للزخم الذي تشهده أعمال الشركة في المنطقة واستثماراتها في تطوير حلول مبتكرة، تلبي احتياجات الأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية والفائقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتندرج أعمال «مانولايف» في دبي ضمن منصتها العالمية المتكاملة لخدمة أصحاب الثروات، التي تجمع فرقاً متخصصة في برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي. واستناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من عقدين في هذا المجال تتمتع «مانولايف» بالقدرة على خدمة العملاء ذوي الحضور الدولي من أكثر من 150 دولة، من خلال قنوات الوساطة التأمينية الدولية المتخصصة في خدمة أصحاب الثروات.