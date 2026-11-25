دبي - البيان

ناقش مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، مستجدات التحول من جمعية تعاونية إلى شركة مساهمة عامة، والإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للتصويت على قرار التحول واعتماد النظام الأساسي المعدل.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضحت تعاونية الاتحاد أن موعد اجتماع الجمعية العمومية سيُحدد لاحقاً، على أن يُعقد خلال الفترة التي حددتها السلطة المختصة، من 15 مارس إلى 15 أبريل 2027.

وأضافت أن المجلس ناقش الخطاب الوارد من السلطة المختصة بشأن آخر مستجدات عملية التحول، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لعقد اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على القرار الخاص بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.