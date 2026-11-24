دبي - البيان

وقّع بنك «الإمارات الإسلامي» ودوبيزل للسيارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم مزايا حصرية لمتعاملي «الإمارات الإسلامي» الراغبين في شراء المركبات أو بيعها في دولة الإمارات.

بموجب الاتفاقية، سيستفيد المتعاملون من خصم بنسبة 15 % على فحوصات المركبات قبل الشراء، بنوعيها القياسي والمتقدم، التي تقدمها دوبيزل للسيارات. ويشمل الفحص القياسي التحقق من 120 نقطة، فيما يشمل الفحص المتقدم 240 نقطة.

كما سيستفيد المتعاملون الذين يمولون شراء مركباتهم عبر «الإمارات الإسلامي» من أسعار تفضيلية لتقييم المركبات، بما يتيح لهم تكوين صورة أوضح عن قيمتها السوقية.

أما الراغبون في بيع مركباتهم فتتيح لهم خدمة البيع المُدار من دوبيزل للسيارات تجربة ميسّرة دون تكاليف مسبقة، مع استحقاق الرسوم بعد إتمام عملية البيع فقط. وتتولى دوبيزل إدارة مختلف مراحل العملية، بما في ذلك فحص المركبة، والتصوير بزاوية 360 درجة، والتحقق من المشترين، وتنظيم تجارب القيادة، ونقل الملكية، وإتمام عملية الدفع، بما يسهّل على البائعين عرض مركباتهم للبيع بثقة.



قرارات مدروسة

قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في (الإمارات الإسلامي) بمساعدة المتعاملين على اتخاذ قرارات واثقة ومدروسة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم لامتلاك سيارة. وتجمع شراكتنا مع دوبيزل للسيارات بين خدمات السيارات الميسّرة وإمكانية الحصول على حلول تمويل سيارات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مع توفير عروض قيّمة للمتعاملين وتعزيز شعورهم بالراحة والاطمئنان. ونتطلع إلى العمل معاً لتقديم تجربة أكثر سلاسة وشفافية للمتعاملين».



خدمات موثوقة

وقال حسين رفعت نجاد، المدير التجاري في دوبيزل للسيارات: «نحرص في دوبيزل للسيارات على الارتقاء بتجربة شراء المركبات وبيعها في دولة الإمارات، من خلال توفير خدمات موثوقة وإجراءات واضحة تسهم في تمكين المتعاملين من اتخاذ قراراتهم بثقة ووعي. وتمثل شراكتنا مع (الإمارات الإسلامي) خطوة نحو تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات فحص المركبات وتقييمها، إلى جانب حلول البيع المُدار، بما يوفر للمتعاملين مزيداً من الوضوح والمرونة، ويدعم اتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل العملية».

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، بما يشمل إحالة المتعاملين بين الطرفين لربطهم بخدمات التمويل والمركبات ذات الصلة باحتياجاتهم. وتخضع جميع طلبات التمويل لتقييم "الإمارات الإسلامي"، واستيفاء شروط الأهلية، والحصول على الموافقة اللازمة.