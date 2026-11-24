

قالت «إعمار العقارية» إن عرضها الاختياري المقدم للاستحواذ النقدي على ما يصل إلي 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إعمار للتطوير» قد استوفى الشروط الجوهرية.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن جميع شروط العرض المنصوص عليها في مستند العرض قد تم استيفاؤها أو التنازل عنها، مشيرة إلى أن العرض متاح للقبول حتى الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026.

وكانت «إعمار العقارية» قد قدمت عرضاً بتاريخ 5 نوفمبر للاستحواذ النقدي على النسبة المتبقية غير المملوكة لها في رأس مال شركة «إعمار للتطوير» وشركتها التابعة المملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر شركة «إميرتس بروبرتي هولد ينجز ليمتد»، بسعر عرض قدره 15 درهماً نقداً للسهم الواحد.