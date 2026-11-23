أعلنت شركة «تينيو» (Teneo) للاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين تعيين محمد فرزادي، وأنتوني مانتون في منصب مدير عام أول ضمن فريق الاستشارات المالية في الشرق الأوسط، على أن يتولى فرزادي قيادة أعمال القطاع في المنطقة، خلفاً لماثيو وايلد، الذي يغادر الشركة بالتقاعد.

وتأتي التعيينات في إطار النمو المتواصل لأعمال «تينيو» في الإمارات والمنطقة، وتعزيز قدراتها في مجالات إعادة الهيكلة واستشارات الديون والتحول المؤسسي، في ظل تنامي احتياجات الشركات والمستثمرين إلى الخبرات المتخصصة للتعامل مع التحديات المالية والتشغيلية المعقدة.

ويمتلك فرزادي خبرة تتجاوز 20 عاماً في تقديم المشورة للشركات والمساهمين والمقرضين بشأن المعاملات والمواقف المالية المعقدة، وقبل انضمامه إلى «تينيو» أمضى أكثر من 23 عاماً في «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC)، منها 11 عاماً شريكاً، وتولى خلال السنوات السبع الأخيرة قيادة أعمال إعادة الهيكلة، وتحسين الأداء في الشرق الأوسط، وتشمل خبراته تمويل الشركات، وإعادة الهيكلة، وإدارة الأزمات.

أما مانتون فيمتلك خبرة تمتد إلى 20 عاماً في إعادة الهيكلة والتحول والإعسار، منها 13 عاماً في الشرق الأوسط، وعمل قرابة عقدين لدى «PwC»، بينها ست سنوات شريكاً، وتركز خبراته على حالات التعثر المعقدة متعددة الأطراف والدول، وتقديم المشورة لمجالس الإدارات والمستثمرين والمقرضين.

وقال دانيال باترز، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستشارات المالية في «تينيو»، إن التعيينات ستدعم مواصلة تطوير أعمال الشركة في المنطقة، مشيداً بإسهامات وايلد في بناء الفريق وترسيخ حضوره، ومرحباً بانضمام القياديين الجديدين لما يمتلكانه من خبرة واسعة في الأسواق الإقليمية، وإعادة الهيكلة.

ويضم فريق «تينيو» في الشرق الأوسط أكثر من 140 خبيراً، وتعمل الشركة من خلال مكاتب في دبي وأبوظبي والدوحة والرياض، مقدمة خدمات تشمل الاستشارات المالية والاستراتيجية، والاتصال المؤسسي والإدارة.