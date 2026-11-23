دبي - البيان

أعلنت شركة دبي للتأمين عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة نمواً بنسبة 29.5 % في صافي أرباحها.

وارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 15.5 % لتصل إلى 2.88 مليار درهم، مقارنة بـ 2.50 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس استمرار النمو في عمليات الشركة وأنشطتها التأمينية، كما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في نتائج خدمات التأمين، التي ارتفعت بنسبة 49.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج المالية قال عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: «يعكس أداء دبي للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونة نموذج أعمالنا، وقوة عملياتنا التأمينية، وتركيزنا المستمر على تحقيق ربحية مستدامة، ويؤكد تحقيق نمو يقارب 30 % في صافي الأرباح، إلى جانب التحسن الملحوظ في نتائج خدمات التأمين، قدرتنا على تحقيق أداء مالي قوي، مع مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومتطلبات السوق، ومع استمرار تطور قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تظل أولويتنا تعزيز قدراتنا التشغيلية، والحفاظ على إدارة منضبطة للمخاطر، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة وموثوقة، كما نواصل التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا، وبناء علاقات راسخة مع عملائنا، والمساهمة في دعم نمو قطاع التأمين في الدولة، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات».

أداء قوي

وواصلت الشركة تحقيق أداء مالي قوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، حيث سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 29.51 %، ليصل إلى 180.75 مليون درهم، مقارنة بـ139.56 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 15.52 % لتبلغ 2.88 مليار درهم.

وحافظت الشركة على مركز مالي متين، إذ بلغت أصولها المالية 1.40 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 6.3 % مقارنة بـ1.32 مليار درهم في نهاية عام 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 10.9 % ليصل إلى 1.30 مليار درهم، مقارنة بـ1.17 مليار درهم في نهاية العام السابق.

وتواصل دبي للتأمين تقديم خدماتها للأفراد والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال محفظة متكاملة من الحلول التأمينية، تشمل التأمينات العامة، وتأمين المركبات، والتأمين البحري، وتأمين الممتلكات، والتأمين الهندسي، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة.

وللمرحلة المقبلة تواصل دبي للتأمين تركيزها على تعزيز عملياتها التأمينية الأساسية، والحفاظ على إدارة مالية حكيمة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول تأمينية، تواكب متطلباتهم، وتوفر لهم الحماية اللازمة.