حققت شركة «إتش دي آي جلوبال»، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، أرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بنحو 584 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ551 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 6%، مدعوماً بنهج منضبط في الاكتتاب، وتطورات إيجابية على صعيد الخسائر التأمينية، وتحسّن نتيجة خدمات التأمين.

وواصلت الشركة تركيزها على الإدارة الفاعلة لدورات السوق وتعزيز ربحية محفظتها التأمينية، بالتوازي مع توفير الدعم الموثوق لعملائها وشركائها من الوسطاء، في ظل بيئة سوقية تشهد منافسة متزايدة، كما حافظت «إتش دي آي جلوبال» على مستويات جيدة من الربحية، وعززت مساهمتها في صافي أرباح مجموعة «تالانكس».

وفي هذا السياق، قال الدكتور إدغار بولس، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش دي آي جلوبال إس إي»:

«تؤكد نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة نهجنا المنضبط في الاكتتاب، وقدرته على تحقيق أداء قوي في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق.

ونواصل التركيز بشكل كامل على الإدارة الفاعلة لدورات السوق، واتباع نهج مدروس وطويل الأمد في اختيار المخاطر وتسعيرها، ويساعدنا هذا النهج على الحفاظ على جودة محفظتنا التأمينية وربحيتها، مع مواصلة تزويد عملائنا وشركائنا من الوسطاء بالخبرات المتخصصة والدعم الموثوق الذي يحتاجون إليه».

وأضاف: «شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام عدداً محدوداً للغاية من الخسائر الكبرى، ونتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة.

ونواصل تركيزنا على تحقيق أداء مستقر، وترسيخ دورنا كوننا شريكاً موثوقاً يتمتع بمركز مالي قوي، ويدعم عملاءنا وشركاءنا من الوسطاء في مسيرة التحول حول العالم.

وأود أن أتقدم بالشكر إلى شركائنا على ثقتهم المستمرة بنا، وأن أخص بالشكر موظفي إتش دي آي جلوبال في مختلف أنحاء العالم، الذين تشكل جهودهم الدؤوبة والتزامهم المتواصل بتطبيق استراتيجية Xcelerate29 الركيزة الأساسية وراء قدرتنا على الحفاظ على هذا الأداء القوي».

إيرادات التأمين

وعلى المستوى العالمي، حافظت إيرادات التأمين لدى «إتش دي آي جلوبال» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 على استقرارها عند 7.6 مليارات يورو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومةً بنهج منضبط في اكتتاب الأعمال الجديدة، كما ارتفعت نتيجة خدمات التأمين بنسبة 15% لتصل إلى 733 مليون يورو، مقارنةً بـ 638 مليون يورو.

وارتفع صافي نتائج التأمين والاستثمار قبل تأثيرات تقلبات أسعار الصرف إلى 243 مليون يورو، مقارنةً بـ147 مليون يورو، مدفوعاً بزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع إيرادات الفوائد الجارية.

وارتفعت مساهمة «إتش دي آي جلوبال» في صافي أرباح مجموعة «تالانكس» بنسبة 11% لتبلغ 455 مليون يورو، مقارنةً بـ409 ملايين يورو.

