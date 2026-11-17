

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، نتائجها المالية غير المدققة للربع الثالث، والمنتهي في 30 سبتمبر 2026.

ووفقاً للبيانات المالية، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.9% لتصل إلى 332.0 مليون درهم (90.4 مليون دولار) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، ما يعكس نمواً مطرداً ومستقراً في أعمال الشركة، وبذلك، وصل إجمالي إيرادات يلا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 925.5 مليون درهم.

كما بلغ صافي دخل مجموعة يلا خلال الربع الثالث 120.1 مليون درهم (32.7 مليون دولار)، فيما حافظت الشركة على هامش صافي ربح مرتفع بلغ 36.2%، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الإيرادات والانضباط في الإنفاق.

وفيما يتعلق بتفاعل المستخدمين عبر المنصات، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لمنصات يلا بنسبة 8.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 47.2 مليون مستخدم، مقارنةً بـ43.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفع عدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة بنسبة 6.2%، ليصل إلى 12.1 مليون مستخدم في الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ11.4 مليون مستخدم في الربع الثالث من عام 2025.



أداء قوي

قال تاو يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، «لقد حققنا أداءً قوياً خلال الربع الثالث، بإيرادات تجاوزت الحد الأعلى لتوقعاتنا، حيث واصل تطبيقا يلا ويلا لودو تحقيق إيرادات مستقرة وهوامش ربح جيدة، ما يمنحنا قاعدة مالية متينة للاستثمار في فرص جديدة. كما بدأت أعمال توزيع الألعاب بالمساهمة في الإيرادات خلال الربع الثالث، وهو ما يدعم جهودنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل».

وأضاف يانغ: «ستتركّز جهودنا خلال الفترة المقبلة على تعزيز نمو الإيرادات، وهو هدف يتصدّر أولوياتنا الاستراتيجية لعام 2027، وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع أعمال توزيع الألعاب وطرح ألعاب جديدة نطوّرها داخلياً. وقد أظهرت لعبتنا الاستراتيجية الجديدة المستوحاة من عالم المحيطات مؤشرات أولية مشجعة، فيما نواصل تحديث لعبتنا المستوحاة من البيئة الصحراوية، والعمل على تطوير مجموعة من الألعاب الخفيفة والألعاب الفائقة البساطة. كما سنوجّه استثماراتنا وكفاءاتنا نحو المشاريع الواعدة، مع ضبط الإنفاق التسويقي ومواصلة رفع الكفاءة التشغيلية».



المستخدمون النشطون

من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»: «واصلت منتجاتنا الأساسية استقطاب قاعدة مستخدمين تتميّز بولائها وتفاعلها، حيث بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً 47.2 مليون مستخدم خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 8.8 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفع عدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة، ما يعكس استعدادهم للإنفاق على منصاتنا مع مواصلة تحسين المحتوى وتقديم تجارب جديدة».

وأضاف إسماعيل: «حقق تطبيق يلا لودو نتائج قوية، إذ سجّل الموسم السابع من فعالية الكرنفال أعلى إيرادات مسجّلة عبر جميع نسخ الفعالية. وفي الوقت نفسه، حققت لعبة 101 أوكي مستويات قياسية في متوسط الإيرادات الشهرية وعدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة، ما يسلّط الضوء على قيمة الاستثمار المتواصل في المحتوى وتفاعل المجتمع».

وأشار إسماعيل إلى أن مشاركة المجموعة إلى جانب لجنة دبي للأفلام والألعاب في معرض «غيمزكوم 2026» أتاحت فرصة لعرض منتجاتها أمام جمهور دولي وتعزيز شراكاتها في القطاع، وأضاف: «انطلاقاً من فهمنا للأسواق المحلية، سنواصل تطوير منتجاتنا والارتقاء بتجربة المستخدم، بما يدعم نمو أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».